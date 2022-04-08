人行前司長盛松成：疫情或影響整個上半年經濟運行

中國人民銀行調查統計司前司長盛松成在內地官媒《上海證券報》撰文指，最近的疫情形勢給正在「爬坡過坎」的中國經濟帶來考驗，實現全年GDP增速目標更需努力。

盛松成指，疫情使原本逐漸恢復的經濟受到新的衝擊，其影響可能延續至整個上半年，因為需求的修復和預期的改善都需要時間。並且由於這次疫情在我國核心城市暴發，疫情衝擊的外溢效應會比較明顯。應高度關注經濟薄弱環節，穩就業、保民生、促消費。繼續從需求端合理放鬆房地產調控。將基建投資作為穩增長的重要抓手。財政政策要更加積極有為。貨幣政策目前宜更注重數量型工具的使用。

文中寫道，經濟發達的廣東、福建和長三角地區是本輪疫情的重災區。為了應對疫情，各地普遍採取全員核酸檢測、區域管控、減少人員流動等措施，企穩中的經濟受到新的衝擊。

他指出，3月中國製造業採購經理指數（PMI）降至49.5、非製造業商務活動指數降為48.4，雙雙跌破榮枯線。同時，疫情影響導致人員到崗不足，交貨周期延長，物流運輸不暢，製造業供應鏈穩定受到一定程度影響。外需下降，運輸條件變差，出口新訂單指數創22個月來新低，製造業供給和需求收縮明顯。

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疫情影響延續上半年

他還指出，3月又是一季度經濟運行最重要的一個月，從目前防疫形勢看，疫情對經濟的影響不會僅僅停留在3月。全面排查後的動態管理期間，經濟依然受到疫情防控的諸多限制。即使4月中下旬經濟逐步恢復，疫情的次生影響也會在一定程度上拖累5、6月份的經濟增長。失去的消費，尤其是服務消費，很難彌補。不少小微企業、工商個體戶面臨生存考驗。失業率將上升，消費潛力將下降。

文章最後，盛松成表示，疫情對全年GDP增速目標實現的影響不容小覷。但政策應對已更加成熟和積極。經過努力，全年GDP增速目標的實現可期。

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責任編輯：袁瑋婧