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【台灣疫情】家人確診 蔡英文居家隔離暫停所有行程至14日

國情動向 16:29 2022/04/08

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台灣的總統府發言人張惇涵今天表示，因總統官邸午間通報有確診案例足跡，經醫療團隊稍早篩檢結果，蔡英文總統為陰性，目前健康狀況良好。蔡英文將於官邸進行隔離到4月14日，再進行7天健康管理。因此，她的所有公開行程到14日止暫停，相關幕僚自我健康管理。

張惇涵下午表示，蔡英文連假期間4月4日和11名家人在官邸午宴，其中一人篩檢後確診。依照防疫相關規定，進出總統官邸必須測量體溫，當天餐敘設有隔板，蔡英文與確診家人有3公尺距離。

他說，除官邸全面清消外，蔡英文和賴清德副總統以及相關幕僚篩檢均為陰性。依照指揮中心規定，以及考量國安因素，蔡英文將於官邸進行隔離到4月14日，再進行7天健康管理。因此，蔡英文所有公開行程到14日止暫停，相關幕僚自我健康管理。

此外，蔡英文這幾天相關工作會以線上視訊會議進行，不會產生太大影響。

蔡英文今年1月已接種第三針台灣高端疫苗。

台灣今日新增384宗本土確診，創下今年單日確診數新高，分布在17縣市，以新北市146宗最多、高雄市58宗、台北市54宗。

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責任編輯：尹航

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