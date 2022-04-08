  • 23°C
香港時間 : 2022408日 (五) 19:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【內地疫情】經37天作戰 吉林市實現社會面清零目標

社會熱點 17:53 2022/04/08

分享：

吉林省表示，吉林市經過37天的連續作戰，當地疫情防控指揮部判定，吉林市已經實現社會面清零目標，社區傳播風險得到有效控制，之後繼續實行分級分區分類施策的差異化防控策略。

有關方面強調，實現社會面清零並不代表零風險，必須在所有封控區管控區解封後，疫情傳播風險才能得到較全面的消除，全域疫情防控才能進入常態化疫情防控階段。

不代表零風險 要待所有封控區解封

周五（8日）舉行的吉林省疫情發布會上通報，自3月2日吉林市突發疫情，經過37天的連續作戰，4月7至8日開展的最新一輪覆蓋社會面全員核酸檢測，已經完成。按照國家疫情防控有關規定，經過對檢測結果的綜合研判，吉林市疫情防控指揮部判定，吉林市已經實現社會面清零目標。

疫下保糧食 農業大省吉林印發方案 保障農民返鄉春耕

據央視新聞，3月25日吉林市啟動為期5天的社會面清零攻堅行動，連續幾日單日新增陽性感染穩定下降，尤其是社會面感染者大幅下降。
惟受批發市場、方艙建設工地等突發聚集性疫情影響，阻滯攻堅行動如期實現目標。通過5天攻堅，疫情包圍圈基本縮小到船營區、昌邑區、高新區3個區。

4月4日晚，經過分析研判，集中全省力量，發起社會面清零總攻最後衝鋒。按照城區疫情分佈圖，逐小區逐樓棟逐單元排查轉運隔離風險人員，累計轉運隔離密切接觸者、次密切接觸人員共13,099人。

做好封控區工作 有序恢復生產生活秩序

截至4月7日，吉林市累計報告本土感染26,462宗，其中確診13,517人、無症狀感染12,945人。

而吉林省當前疫情形勢下，社會面清零後要繼續實行分級分區分類施策的差異化防控策略，做好封控區、管控區疫情防控工作，有序恢復社會生產生活秩序，分區分級恢復交通秩序。

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

疫下保糧食 農業大省吉林印發方案 保障農民返鄉春耕
今日
疫下保糧食 農業大省吉林印發方案 保障農民返鄉春耕
北京冬奧總結表彰大會 習近平：中國防疫政策經受住考驗
今日
北京冬奧總結表彰大會 習近平：中國防疫政策經受住考驗
人行前司長盛松成：疫情或影響整個上半年經濟運行
今日
人行前司長盛松成：疫情或影響整個上半年經濟運行

你可能感興趣

疫下保糧食 農業大省吉林印發方案 保障農民返鄉春耕
今日 14:54
疫下保糧食 農業大省吉林印發方案 保障農民返鄉春耕
北京冬奧總結表彰大會 習近平：中國防疫政策經受住考驗
今日 13:27
北京冬奧總結表彰大會 習近平：中國防疫政策經受住考驗
人行前司長盛松成：疫情或影響整個上半年經濟運行
今日 16:32
人行前司長盛松成：疫情或影響整個上半年經濟運行
新冠肺炎 新冠肺炎疫情 吉林市 吉林省 疫情

下一篇文章

【北京冬奧】習近平提谷愛凌愛吃餡餅 她說：特別開心
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【上海疫情】外賣員27公里送菜 網傳女顧客疑不堪網暴跳樓
【上海疫情】外賣員27公里送菜 網傳女顧客疑不堪網暴跳樓
【上海疫情】傳上海限外資航企國際航班 載客率降至40%內（更新版）
【上海疫情】傳上海限外資航企國際航班 載客率降至40%內（更新版）
上海增逾2.1萬宗本土感染 官方指「武警將接管上海社區」傳言不實（第三版）
上海增逾2.1萬宗本土感染 官方指「武警將接管上海社區」傳言不實（第三版）
周杰倫突入院疑心臟出問題 老婆昆凌發聲曝現狀
周杰倫突入院疑心臟出問題 老婆昆凌發聲曝現狀
【上海疫情】主人陽性寵物哥基被打死 居委會：考慮不周會賠償
【上海疫情】主人陽性寵物哥基被打死 居委會：考慮不周會賠償
有上海旅居史 黃碼司機貨車上度日：10個小麵包吃7天
有上海旅居史 黃碼司機貨車上度日：10個小麵包吃7天
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款