【內地疫情】經37天作戰 吉林市實現社會面清零目標

吉林省表示，吉林市經過37天的連續作戰，當地疫情防控指揮部判定，吉林市已經實現社會面清零目標，社區傳播風險得到有效控制，之後繼續實行分級分區分類施策的差異化防控策略。

有關方面強調，實現社會面清零並不代表零風險，必須在所有封控區管控區解封後，疫情傳播風險才能得到較全面的消除，全域疫情防控才能進入常態化疫情防控階段。

不代表零風險 要待所有封控區解封

周五（8日）舉行的吉林省疫情發布會上通報，自3月2日吉林市突發疫情，經過37天的連續作戰，4月7至8日開展的最新一輪覆蓋社會面全員核酸檢測，已經完成。按照國家疫情防控有關規定，經過對檢測結果的綜合研判，吉林市疫情防控指揮部判定，吉林市已經實現社會面清零目標。

疫下保糧食 農業大省吉林印發方案 保障農民返鄉春耕

據央視新聞，3月25日吉林市啟動為期5天的社會面清零攻堅行動，連續幾日單日新增陽性感染穩定下降，尤其是社會面感染者大幅下降。

惟受批發市場、方艙建設工地等突發聚集性疫情影響，阻滯攻堅行動如期實現目標。通過5天攻堅，疫情包圍圈基本縮小到船營區、昌邑區、高新區3個區。

4月4日晚，經過分析研判，集中全省力量，發起社會面清零總攻最後衝鋒。按照城區疫情分佈圖，逐小區逐樓棟逐單元排查轉運隔離風險人員，累計轉運隔離密切接觸者、次密切接觸人員共13,099人。

做好封控區工作 有序恢復生產生活秩序

截至4月7日，吉林市累計報告本土感染26,462宗，其中確診13,517人、無症狀感染12,945人。

而吉林省當前疫情形勢下，社會面清零後要繼續實行分級分區分類施策的差異化防控策略，做好封控區、管控區疫情防控工作，有序恢復社會生產生活秩序，分區分級恢復交通秩序。

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁