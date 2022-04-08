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中銀保監：強化金融支持小微企業 實現此類貸款「兩增」目標

經濟脈搏 18:29 2022/04/08

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中國銀保監會發布通知，有關進一步強化金融支持小微企業減負紓困、恢復發展工作，當中提到銀行業金融機構總體繼續實現單戶授信1000萬元人民幣或以下的普惠型小微企業貸款「兩增」目標，即此類貸款增速不低於各項貸款增速、有貸款餘額的戶數不低於年初水平。

通知要求，加強和深化小微企業金融服務，支持小微企業紓困恢復和高質量發展，穩定宏觀經濟大盤，穩步增加銀行業對小微企業的信貸供給，優化信貸結構，促進綜合融資成本合理下降。豐富普惠保險產品和業務，更好地為小微企業提供融資增信和保障服務。

工作目標方面，除了上述提到的「兩增」目標，亦包括加大信用貸款投放力度，力爭普惠型小微企業貸款餘額中信用貸款佔比持續提高。

同時，努力提升小微企業貸款戶中首貸戶的比重，大型銀行、股份制銀行實現全年新增小型微型企業法人首貸戶數量高於上年。在確保信貸投放增量擴面的前提下，力爭總體實現2022年銀行業新發放普惠型小微企業貸款利率，較2021年有所下降。

小微企業貸款利率定價機制 應反映LPR走勢

此外，通知提到，完善多層次的小微企業信貸供給體系，著力提高普惠型小微企業信用貸款佔比；進一步增強小微企業貸款可獲得性；做好延期還本付息政策接續和貸款期限管理。

通知並指，要鞏固向小微企業讓利成果，銀行業金融機構的小微企業貸款利率定價機制，應動態反映貸款市場報價利率（LPR）走勢，並將貨幣、稅收減免、財政獎補等政策紅利，向終端利率價格有效傳導。銀行業金融機構與開發性、政策性銀行合作以轉貸款資金發放的小微企業貸款，終端平均利率不得高於當地同類機構同類貸款平均水平。

責任編輯：林佩怡

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