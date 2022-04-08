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【上海疫情】為留學生過生日惹議 華東師大國際教育中心道歉

社會熱點 19:20 2022/04/08

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上海新冠疫情嚴峻之際，華東師範大學近日為留學生準備生日派對，引發網民爭議。華東師範大學國際教育中心周五（8日）表示，活動出於善意，但考慮不周，違反了學校疫情防控人員不聚集的有關規定，就此真誠道歉。

惟網民不收貨，不少人質疑不止違反防疫規定，還有區別對等問題，質疑「怎麼不給國內學生過生日」，「中國學生有這麼好的待遇麼」等。

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據華東師範大學國際教育中心發布情況說明，該活動由國際教育中心的在校教師自發組織，在網格化封閉管理的普陀校區留學生宿舍區域，面向部分留學生舉辦。

說明提到，活動提供的可樂和零食等，均為住校教師自己儲備。零食袋內亦是教師自己日常儲備的餅乾、咖啡、糖果等，紙袋上面有教師手寫的學生名字和祝福語。

「特殊時期，該活動雖然出於善意，但考慮不周，違反了學校疫情防控人員不聚集的有關規定，我們真誠道歉！並誠懇接受學校的相關處理。」說明表示，將更嚴格遵守疫情防控的規定，更加深入細緻地做好學生工作，團結一心，共克時艱。

據網上流傳影片，在「4月生日會」現場，放有多樽可樂、多袋零食包，多名學生接過零食包並拍照留念。

內地網民反應：

這是違反規定的問題嗎？分明是區別對待，不平等的問題。

怎麼不給國內的普通學生過生日啊？

崇洋媚外？

這是道歉就能解決的問題？請問一下該教師怎麼不給其他學生過生日呢？請問一下該教師怎麼不把你儲存的食物給其他學生吃呢？出於善意？我看是出於被奴意才對。

疫情無情，人間有愛，能不能給我們捐點吃的呀？可樂，薯片，辣條，水果等等都行。

聽說普通學生日常必需的飯菜都吃不到好的……

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責任編輯：林佩怡

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