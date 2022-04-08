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李克強：政策要適時加力 研新預案 推動平台經濟健康持續發展

國情動向 20:13 2022/04/08

分享：

中國國務院總理李克強昨日（7日）主持召開經濟形勢專家和企業家座談會稱，當前國際國內環境有些突發因素超出預期，政策要靠前發力、適時加力，並研究新預案。

著力穩增長

中央人民廣播電台今日的新聞聯播援引會議內容指，李克強表示，經濟運行面臨更大不確定性和挑戰，要着力穩增長，保持經濟運行在合理區間，主要是穩就業、穩物價。

據新聞聯播報道指，要深化改革，營造市場化、法治化、國際化營商環境，制定實施政策要聽取市場主體意見，穩定市場預期。推動平台經濟健康持續發展。 要保障能源穩定供應，保障交通主幹線、港口等有序運行，促進國際國內物流暢通。維護產業鏈供應鏈穩定。

新聞聯播引述李克強指：「當前市場主體特別是中小微企業、個體工商戶困難加大，要着力幫扶他們渡過難關。」

做好穩外貿穩外資

李克強表示，要落實落細企業穩崗政策，強化高校畢業生就業服務。 要用改革的舉措、創新的辦法促進消費和有效投資。擴大高水平開放，做好穩外貿，穩外資工作，保持人民幣匯率在合理均衡水平上基本穩定。 還要抓好春耕生產。 

據此前報道，李克強周三支持召開國常會指出，保持經濟運行在合理區間主要是就業和物價基本穩定，要通過穩市場主體保就業。會議決定，餐飲、零售等特困行業可緩繳養老保險費，還提到要適時靈活運用多種貨幣政策工具，更有效支持實體經濟發展，釋放了貨幣政策寬鬆的信號。

國常會：經濟新的下行壓力加大 部署適時運用貨幣政策工具

【中國經濟】國常會釋訊號？官媒：新一輪降準或降息有望實施

責任編輯：袁瑋婧

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