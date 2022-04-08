習近平與杜特爾特通電話 強調要牢握地區安全主導權

菲律賓和美國正聯合舉行30年最大軍演，中國國家主席習近平今日（8日）下午同菲律賓總統杜特爾特通電話。習近平強調，地區安全不能靠強化軍事同盟來實現，提到要把地區安全主導權牢牢掌握在自己手中。

據新華社報道，習近平指出，6年來，中菲按照達成的重要共識，堅持睦鄰友好合作、堅持妥善處理分歧、堅持攜手共同發展，推動中菲關係擺脫干擾，展現出蓬勃發展的新局面。兩國確立了全面戰略合作關係新定位，深化共建「一帶一路」倡議同「大建特建」規劃對接，合力推進基礎設施建設等重大項目合作，雙邊貿易額翻了一番。面對新冠肺炎疫情，雙方守望相助，維護兩國人民生命安全和身體健康，維護地區產業鏈供應鏈穩定。雙方妥善處理南海問題，為中菲友好合作提供了重要基礎，造福了兩國人民，也有力維護了地區和平穩定。

習近平強調，中方對菲政策保持連續性、穩定性，願同菲方一道，推動中菲關係持續向好發展，不斷邁上新台階。中方願繼續根據菲方需要提供新冠疫苗，在特效藥研發、公共衛生能力建設等方面加強合作；推進大項目建設，擴大貿易投資、教育人文等領域合作；進口更多菲律賓優質產品，鼓勵中國企業赴菲投資興業，助力菲律賓現代化進程。

共同維護地區和平穩定

習近平強調，當前國際局勢發展再次證明，地區安全不能靠強化軍事同盟來實現。中方願同菲方和地區國家一道，堅持共同、綜合、合作、可持續的安全觀，把地區安全主導權牢牢掌握在自己手中，共同維護本地區來之不易的和平穩定局面，推動構建人類命運共同體。

報道指，杜特爾特表示，過去6年菲律賓人民真切感受到了菲中合作帶來的好處。感謝中方為菲方抗擊新冠肺炎疫情提供疫苗支持，並及時幫助菲律賓受風災影響的民眾，中國是菲律賓人民真正的、可靠的朋友。

菲方願同中方鞏固友誼與合作，持續加強兩國關係，借鑑中方脫貧減貧經驗，推進抗疫、經貿、基礎設施、旅遊、教育等領域合作，歡迎中國企業赴菲律賓投資合作，這對菲律賓實現自身發展具有重要意義。菲方願同中方妥善處理南海問題，為和平解決爭端樹立典範，維護地區和平穩定。菲方也願為東盟同中國關係發展發揮積極作用。

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責任編輯：袁瑋婧