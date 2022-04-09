內地增逾2.5萬本土感染 上海超過2.3萬宗 擬再全民核酸檢測

內地新冠肺炎疫情持續，昨日（8日）新增25,071宗本土感染，其中上海佔23,624宗，再創單日新高，並連續第二日超過2萬宗，逾95%為無症狀感染。

上海今日（9日）在全市範圍內以居住小區為單位，開展一次抗原檢測；全市繼續實行分區管控，除因病就醫等外，嚴格落實「足不出戶」。

另外，今日舉行的上海疫情發布會通報，擬再開展一次全民核酸檢測，根據檢測結果分析研判，實施分區分級差異化防控，依據風險程度的大小，按照三區劃分原則，進行階梯式管理。

所謂「三區」是指封控區、管控區和防範區：

防範區即近14天內沒有陽性感染報告的居住小區、自然村或單位、場所，防控策略是減少流動，避免聚集，可以在行政區域內適當活動，但要嚴格限制人員聚集。

管控區是指近7天內沒有陽性感染者報告的居住小區、自然村或單位、場所，防控策略是實施7天居家健康監測，足不出小區、嚴禁聚集、錯峰取物，原則上居家，在嚴格做好個人防護的前提下，大家可以下樓走走，分開時間到指定區域無接觸式取用物資，同時大家也要加強對取用物品的消毒。

封控區是近7天內有陽性感染者報告的居住小區、自然村或單位、場所，防控策略是實施7天封閉管理，區域封閉、足不出戶、服務上門。