【內地疫情】廣東增10宗感染 廣州11區通告全民檢測

內地新冠肺炎疫情擴散，廣東昨日（8日）新增10宗本土感染，廣州佔3宗。廣州昨起全市11區均發布通告進行全員核酸檢測，部分區域分級分類防控，其中白雲區密閉、半密閉場所全部暫停營業，學校暫停線下教學；天河城暫時封閉，不進不出。

廣州昨日新增2宗本土確診、1宗本土無症狀感染。此前一天，廣州也添3宗本土確診及1宗本土無症狀感染，其中2人從外省到廣州。

從昨日至今，廣州市白雲、越秀、荔灣、海珠、花都、從化、番禺、南沙、黃埔、天河、增城共11區全部發布通告進行全員核酸檢測。

同時，全市部分區域實施分級分類防控措施，其中三元里大道1109號、1111號、1115號劃定為封控區；另部分區域劃定為管控區、防範區。

白雲區密閉、半密閉場所 全部暫停營業

白雲區從即日起至下周五（15日），全區密閉半密閉場所全部暫停營業，包括批發市場、網吧、KTV等娛樂場所、戲院、健身房、酒吧、景區、博物館、大型商場（不含生活超市）等。封控區、管控區區域內的餐飲場所暫停營業。

全區各中小學和幼兒園、大中專院校，職業技術學校等各級各類學校暫停線下教學，改為線上授課，所有師生員工一律不返校，各類線下培訓一律暫停線下服務。

全區特殊場所，如公安司法監管場所、福利機構、養老機構、救助管理機構、宗教活動場所等實行全封閉管理，禁止人員進出，暫停直接接觸的家屬探視。嚴控各類大型會議、培訓、演出、展銷促銷會等活動和遊園、民俗、廣場舞等群眾性活動。

廣州天河城購物中心則表示，今日接到廣州市政府部門通知，因疫情防控要求，需對廣州天河城購物中心採取「暫時封閉，不進不出」的臨時管控措施。

另外，深圳昨日新增1宗新冠肺炎確診病例，在社區篩查中發現，患者此前14天內未離開深圳或到過國內中高風險地區。

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁