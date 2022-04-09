錄多宗外省赴穗人員感染 廣州指疫情防控嚴峻 11區全民檢測

內地新冠肺炎疫情擴散，廣州近日錄得多宗外省來穗人員和貨車司機感染個案，昨（8日）起全市11區均發布通告進行全員核酸檢測，部分區域分級分類防控，其中白雲區密閉、半密閉場所全部暫停營業，學校暫停線下教學；天河城暫時封閉，不進不出。

廣州市衛健委副主任陳斌強調，疫情防控形勢十分嚴峻，必須全面動員、全員參與、全力以赴，落實好各項防控措施。

廣州疫情發布會今日（9日）通報，8日12時至9日8時，廣州新增2宗確診病例，包括1名7歲男童，在學校例行核酸檢測中發現。

此前7日0時至8日12時，廣州新增6宗新冠病毒陽性感染，包括返穗的長途貨車司機、居住在「4月2日白雲區省外返穗貨車司機疫情」封控區內的夫妻二人、一名曾搭載外市病例的網約車司機、兩名外省來穗人員。而據廣州市衛健委，3月30日至4月6日，廣州亦有7宗疫情，均爲外省輸入，累計12名感染者。

陳斌表示，正在採取的包括全員核酸篩查在內的所有防控措施，主要目的就是與病毒賽跑，力爭儘早盡快發現感染者，全力阻斷傳播鏈條。

白雲區密閉、半密閉場所 全部暫停營業

從昨日至今，廣州市白雲、越秀、荔灣、海珠、花都、從化、番禺、南沙、黃埔、天河、增城共11區全部發布通告進行全員核酸檢測。

同時，全市部分區域實施分級分類防控措施，其中三元里大道1109號、1111號、1115號劃定為封控區；另部分區域劃定為管控區、防範區。

廣州市疾控中心黨委書記、新聞發言人張周斌表示，經過初步研判，封控區域內可能已經發生社區傳播，並存在向廣州其他地區傳播的可能性。 白雲區棠景街人口數量比較多，密度也比較大，這一帶的人員跨區域流動比較頻繁。Omicron 變異毒株傳染性更強，疫情後續傳播風險極大，防控難度極大。

白雲區從即日起至下周五（15日），全區密閉半密閉場所全部暫停營業，包括批發市場、網吧、KTV等娛樂場所、戲院、健身房、酒吧、景區、博物館、大型商場（不含生活超市）等。封控區、管控區區域內的餐飲場所暫停營業。

全區各中小學和幼兒園、大中專院校，職業技術學校等各級各類學校暫停線下教學，改為線上授課，所有師生員工一律不返校，各類線下培訓一律暫停線下服務。

全區特殊場所，如公安司法監管場所、福利機構、養老機構、救助管理機構、宗教活動場所等實行全封閉管理，禁止人員進出，暫停直接接觸的家屬探視。嚴控各類大型會議、培訓、演出、展銷促銷會等活動和遊園、民俗、廣場舞等群眾性活動。

廣州天河城購物中心表示，今日接到廣州市政府部門通知，因疫情防控要求，需對廣州天河城購物中心採取「暫時封閉，不進不出」的臨時管控措施。

另外，深圳昨日新增1宗新冠肺炎確診病例，在社區篩查中發現，患者此前14天內未離開深圳或到過國內中高風險地區。

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責任編輯：林佩怡

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