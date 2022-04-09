【上海疫情】副市長哽咽感謝市民 承認工作做得很不夠 網民促解困

上海單日新增逾2.3萬宗新冠肺炎感染個案，再創單日新高。在連日「封城」下，不少市民抱怨亂象頻出，物資不足、搶菜難、吃飯難、看病難等等。

上海市副市長宗明今日（9日）在疫情發布會上，承認很多工作做得還很不夠，離大家期望還有很大差距，一定盡全力改進，並哽咽感謝市民和一線防疫人員。

惟有網民表示，「哭解決不了問題」，有人並促拿出有效的具體措施來解困。

「對於大家反映的問題 感同身受」

宗明表示，3月份以來，廣大市民朋友以高度的自覺自律，支持配合防控工作。「對於大家反映的問題，發出的呼聲，我們感同身受，很多工作我們做得還很不夠，離大家的期望還有很大的差距，我們一定盡全力改進」。

▲ 上海市副市長宗明

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她又哽咽表示，看到廣大市民朋友和一線防疫人員不分晝夜的堅守，非常感動。感謝市民克服困難，全力支持和配合，又感謝醫務人員、疾控人員、城市運行保障人員、公安干警、社區工作者、志願者等連續奮戰，還有各兄弟省市、部隊和全國人民，在最困難最需要幫助時候伸出援手，深深感激並銘記在心。

她稱，上海疫情防控現在到了最關鍵的時刻，容不得絲毫的鬆勁，要繼續少流動、嚴管控，以最快的速度阻斷疫情傳播，實現社會面動態清零。

部分小區封控1個月 物資需求大惟運力待恢復

對於市民繼續反映網上搶菜難、送不到，上海市商務委主任顧軍表示，主要還是末端配送承受著較大的壓力。有些小區已經封控一個月，居民生活物資需求從主副食品拓展到日用品、防疫物資、基本藥品。老人、婦嬰等特殊人群也都有急迫保障需求。惟保供的節點、網點、人員、運力有待進一步恢復，矛盾比較突出。

目前當局主要鎖定貨源隨時調運；節點網點應開盡開，在防範區，有限允許商業網點恢復經營；保供人員能出盡出，允許非涉疫原因被封控在小區的快遞小哥等保供人員返崗。同時，對特殊人群兜底保障，並要求各區要以社區為單位，建立由社區幹部、物業人員、志願者和其他專業人員組成的生活物資保障社區服務隊伍，做好最後一百米到家服務。

內地網民反應：

客套話就別說了，多說些解決問題的實際舉措吧。 現在最主要的，用流動車，每個小區，買點生活用品，跟蔬菜肉類，解決吃飯問題。 追查責任，嚴肅處理。 這個時候我們不願意聽到任何道歉的聲音，我願意看到你拿出有效的具體措施來解困。至少目前老人配藥的問題沒有得到有效的解決。 還是封城有點晚了，主要怨疫情傳播力太厲害了，加油吧，全國人民支援你們。

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責任編輯：林佩怡

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