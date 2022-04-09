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鍾南山：中國當前不適用完全開放 應動態清零逐步開放

社會熱點 12:37 2022/04/09

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內地新冠肺炎疫情持續升溫，中國工程院院士鍾南山周五（8日）表示，目前來看，在中國完全開放是不適用的；還是應該堅持動態清零，逐步開放。

內地傳媒報道，在南開大學一場授課中，鍾南山結合當前疫情形勢表示，Omicron雖然病死率低，但傳播力強，如果大規模暴發，仍會奪去很多生命。

鍾南山（資料圖片）

據「每日新報」，對於這次上海疫情，鍾南山稱確實出現比較大面積的擴散情況，但總的來說，這次疫情Omicron傳播機率高，症狀較輕，比Delta死亡率相對也低。

他認為，病毒的隱匿性傳播是這次擴散的原因，「上海這一次防控的措施準備不夠充分，對Omicron病毒的傳播特徵認識不夠，一定要在疫情暴發初期就將其阻隔。」

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《北京日報》報道，鍾南山強調，新冠疫情防控的關鍵問題，就是要最大限度降低傳播和病死率。

新形勢下做好新冠肺炎疫情防控，鍾南山提出，要依靠疫情預測模型，指導防控；加強疫苗接種及通用疫苗研發，提高預防率；貫徹「抗原篩查，核酸確診」的政策；加速新冠藥物及抗體的研發；多學科康復介入降低後遺症風險；實現醫院、社區、基層一體化防控管理；從以疾病為中心向以健康為中心轉變。

打兩針減活疫苗後 建議第三針打異種

對於疫苗接種，鍾南山表示，通過實驗室對疫苗免疫原性的分析，接種兩劑滅活疫苗後，使用一種異種疫苗，其血清中和抗體水平、特異性CD4+（RBD多肽庫刺激）活性，均較三針滅活疫苗者高。他自己第三針是智飛的重組蛋白新冠疫苗。

他稱，根據中國不僅減少重症率和死亡率，還要減少感染率的「動態清零」戰略，建議使用異種疫苗作為序貫接種。

責任編輯：林佩怡

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