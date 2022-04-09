談企業境外上市 易會滿：推動中美審計監管合作取得成果

中國上市公司協會第三屆會員代表大會，周六（9日）在北京召開。中證監主席易會滿在會上講話，提及加快推動企業境外發行上市監管新規落地，推動中美審計監管合作取得成果。

易會滿表示，當前，上市公司發展的外部環境正發生復雜深刻變化，穩中向好、穩中有進的資本市場，將始終是上市公司高質量發展的強大支撐。

加快推動企業境外發行上市監管新規落地

他強調，資本市場將「四個不變」，包括堅定深化改革的方向不會變、高水平開放的步伐不會變、落實「兩個毫不動搖」方針的堅定態度不會變、凝聚合力保持健康平穩發展的態勢不會變。

他指出，將紮實推進全面實行股票發行註冊制改革平穩落地；並將抓緊研究推出新一輪自主開放務實舉措，穩步擴大滬深港通標的範圍，推動滬倫通機制拓展優化，穩步擴大商品和金融期貨市場雙向開放，豐富國際化品種供給，全面提升資本市場制度競爭力。

同時，加快推動企業境外發行上市監管新規落地，保持境外上市渠道暢通，支持我國企業依法合規利用兩個市場、兩種資源更好發展。按照「尊重國際慣例、遵守國內法規」的原則，推動中美審計監管合作取得成果，為資本市場高水平開放構建可預期的國際監管環境。並加強內地與香港資本市場的務實合作，助力維護香港國際金融中心地位。

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責任編輯：林佩怡

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