【上海疫情】滬專家撰文 籲關注額外死亡問題

上海新冠肺炎疫情嚴峻，惟「封城」帶來的影響也備受關注。有上海專家撰文，呼籲關注額外死亡問題，考慮封閉期間的各種次生災害，「不能一直用老辦法解決新問題」。

據「搜狐新聞」微博轉發，上海圓和醫療首席醫療官繆曉輝撰文表示，來自中國疾控中心周脈耕團隊的研究，分析了新冠疫情爆發的3個月內，武漢及中國其他地區的額外死亡率情況（非新冠病毒直接死亡人數與沒有疫情的同期對比下，新增的死亡率），其中因慢性非傳染病死亡率增加21%，糖尿病死亡率增加83%，自殺死亡率增加66%。

建議與Omicron死亡率作對比

他指出，上海本輪疫情發生後，醫療資源擠兌現象相當嚴重，並估算因新冠疫情全面封控後，額外增加的糖尿病死亡人數，可能超過2000人。其他急性和慢性傳染病的額外死亡率也不能忽略。隔離人員的精神健康問題急需得到關注。

他呼籲關注額外死亡的概念及相關數據，並且將感染Omicron病毒導致死亡率與額外死亡進行對比。

倡無症狀感染居家隔離 不能用老辦法解決新問題

繆曉輝又就疫情防控提出意見。他建議，完全無症狀感染者可以居家隔離，以大大壓縮方艙醫院床位數，極大地減少醫療資源擠兌。他解釋，本次流行的Omicron，不是當年疫情早期流行的毒株，「按照目前勢頭，方艙醫院的建設速度完全跟不上也不可能跟得上病毒感染者增加的速度」。

他又關注「封城」的影響，指3月28日起，上海開始採取以黃浦江為界，分區、分批實施核酸篩查的政策，持續時間已大大超出Omicron的潛伏期。截至目前，上海單日出現超過2萬宗新增病例，一些小區已經封控超過1個月，仍然每天有新增感染者。

「這些新增感染者何來？」他建議就此做深入的流行病學調查研究，同時也要慎重看待「背水一戰」和「破釜沉舟」的必要性和代價。他指出，「要這麼做，就必須考慮封閉期間的各種次生災害，包括醫學和非醫學的。不能一直用老辦法解決新問題。」

【上海疫情】副市長哽咽感謝市民 承認工作做得很不夠 網民促解困

內地增逾2.5萬本土感染 上海超過2.3萬宗 擬再全民核酸檢測

醫院不可關門停診 關注心理障礙

繆曉輝並表示，醫院絕對不可以關門停診。建議可以採取分區管控，哪個病區有陽性者，就封閉那個病區；門診則可以採取分時段消毒後，逐步開放。

他提出封控帶來的心理障礙問題，並提到小企業主無法經營和虧損、家庭成員的24 小時親密接觸、更極端的餓肚子的問題，都不能小覷。有關文章微信連結已無法查看。

上海居民團購買到政府抗疫物資 官方：供貨單位工作失誤

上海疫下財金圈：風投女王求購牛奶麵包 傳中金首席苦尋雞隻

【上海疫情】外賣員27公里送菜 網傳女顧客疑不堪網暴跳樓

據上海通報，自3月1日以來，截至4月7日，上海累計報告本土陽性感染者131,524宗，其中無症狀感染者127,131宗、確診病例4,393宗。在確診病例中，目前有1例重型，正在治療中。

而4月8日，上海單日新增1,015宗本土確診病例、22,609宗本土無症狀感染。

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁