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【廣州疫情】部分區域分級防控 市民趕買菜 官方稱供應足

社會熱點 15:54 2022/04/09

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廣州新冠肺炎疫情恐升溫，全市部分區域實施分級分類防控措施，市疾控中心初步研判，封控區域內可能已經發生社區傳播，並有向市內其他地區傳播的可能性。

綜合網上消息，今日（9日）不少廣州市民趕到街市、超市等搶購物資，據指網上部分蔬菜也遭搶空（見下組圖）。廣州市商務局相關負責人表示，目前廣州全市八大類群眾生活必需品市場供應總體平穩，呼籲市民理性購買，無需恐慌。

負責人稱，生豬日均屠宰量2.5萬隻，蔬菜每日供應8000多噸，社會面庫存的麵粉、食用油、肉類、水產品、食糖、食鹽等八大類民生用品保障充足，線上線下多渠道銷售，完全能滿足市民購買需求，全市群眾生活必需品供應，量足，價穩，順暢。

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錄多宗外省赴穗人員感染 廣州指疫情防控嚴峻 11區全民檢測

封控區或已社區傳播

廣州昨日中午至今早8時，新增兩宗新冠肺炎確診病例。白雲區一地升為中風險；全市部分區域分為封控區、管控區、防範區。

廣州市疾控中心黨委書記張周斌分析，新增的兩宗病例，都和白雲區棠景街存在關聯性。基因測序結果顯示，是傳播速度更快的Omicron BA.2變異分支，和廣東省目前已經檢測出來的毒株同源性不高，可能是一條新的傳播鏈。

廣州疾控初步研判，封控區域內可能已經發生社區傳播，並存在向廣州其他地區傳播的可能性。他指出，白雲區棠景街人口數量較多，密度較大，而且這一帶的人員跨區域流動也較頻繁，鑑於Omicron傳染性更強，疫情後續傳播風險極大，防控難度也極大。

張周斌表示，目前面臨的形勢，比去年5月Delta引發的本地疫情更加嚴峻，需要更快更果斷更嚴格的落實各項防控措施，以遏制疫情的進一步的發展。

從昨日至今，廣州市白雲、越秀、荔灣、海珠、花都、從化、番禺、南沙、黃埔、天河、增城共11區全部發布通告進行全員核酸檢測。

責任編輯：林佩怡

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