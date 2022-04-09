父母還不完房貸子女還？廣州「接力貸」連夜叫停

內地多地鬆綁樓市政策之際，據報廣州近日有銀行再次啟動「接力貸」，但隨著事件發酵，周四（7日）晚上已被緊急叫停。

內地傳媒報道，「接力貸」是指用父母購房資格買樓，父母作為主貸款人，和子女一起承擔還貸責任。據報「接力貸」的主貸款人年齡需介乎18到65歲，按子女年齡最長貸30年，「父母+子女」流水滿足月供兩倍以上，首套利率最低5.4%，二套5.6%。

父母主貸 子女共同承擔還貸責任

「21世紀經濟報道」周四爆出，廣州已有銀行再次啟動「接力貸」，惟曝光後當晚銀行已緊急叫停。

有銀行表示，由於「接力貸」的名稱較為敏感，現在更多的提法是子女作為共貸人，協助還款。

樓控鬆動下死灰復燃

據「第一財經」，自從2006年「接力貸」誕生以來，曾被多地監管叫停。去年2月，廣州也曾叫停過一波「接力貸」產品，惟今年在全國樓市調控政策鬆動下，又開始死灰復燃。

盡管「接力貸」業務量不大，但有諸多風險。廣東省住房政策研究中心首席研究院李宇嘉表示，之所以需要接力，因買家首付和貸款月供能力不足，在接力貸中，當父母的資金需要支付醫療等其他費用時，或造成對子女的支持力度下降，進而造成還款意願和還款能力的下降，嚴格來意義上講，是一種需求的過度。

值得注意的是，今年以來，多地房地產政策暖風頻吹。據諸葛找房數據研究中心不完全統計，截至4月5日，全國已有超65個城市出台樓市調控政策，變動內容主要涉及降首付比、降房貸利率、公積金貸款優惠、置業補貼、房企資金支持、放鬆限購、取消或放鬆限售等。

而在廣州，房貸也明顯下調。據報已有銀行將首套房的利率，降至LPR基準。「21世紀經濟報道」引述匯豐銀行，目前廣州首套房可以調至最低為LPR基準，即4.6%，二套房貸利率最低為LPR+60基點，即5.2%。

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責任編輯：林佩怡

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