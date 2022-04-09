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上海九亭鎮致信慰問市民 將派大米蔬菜 曾傳居民高喊發物資

社會熱點 18:08 2022/04/09

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上海疫情嚴峻，惟在「封城」多日之下，不少居民採購食物困難。昨（8日）網上流傳影片指，松江區九亭鎮有小區居民集體高喊「發物資」，群情洶湧。

九亭鎮疫情防控工作領導小組辦公室，今日（9日）發布致九亭市民慰問信，表示會陸續發布大米、蔬菜包等物資，請大家耐心等待，並感謝理解與支持。有網民表示，「謝謝九亭的朋友，讓我們松江這片被看到」。

長時間封控 生活保障、就醫等問題急需解決

信中提到，Omicron引發的疫情突如其來，打亂了生活節奏，而九亭鎮自4月1日凌晨3點起，全域封閉管理，啟動核酸篩查和區域管控措施。其間，18萬足不出戶、不聚集，堅持自覺遵守疫情防控和相關隔離要求。

信中表示，深知一些防控措施給大家的正常生活帶來許多不便，有些市民朋友已經較長時間處於封控中，生活保障、應急就醫等急難問題迫切需要解決，「雖然我們做了一些工作，但離大家的期望仍有差距」。

當局承諾以更快效率、更高質量加強服務保障工作，解決大家的後顧之憂。而為了保障市民疫情防控期間生活所需，鎮政府將為市民免費發放一批慰問食品，計劃發放日期為今明兩天。

物資發放安排提到，除了小區，還將進一步覆蓋公寓、宿舍、酒店、企業、工地、商舖。而由於物資發放量較大，涉及小區較多，可能發放延遲。另外，未來5天內，當局將陸續發放一批大米、蔬菜包等物資。

責任編輯：林佩怡

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