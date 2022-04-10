上海增近2.5萬感染再創新高 市衛健委：不得阻出院人士等回家

內地新冠肺炎疫情持續，昨日（9日）新增26,355宗本土感染，其中上海佔24,943宗，再創單日新高，無症狀感染佔逾95%。

據上海市衛健委一級巡視員吳乾渝表示，這次疫情以來，截至昨天已有出院患者和解除醫學觀察人員1.1萬多人。她強調，對於出院和解除醫學觀察人員，屬地必須做好對接，允許他們回家，不得阻攔，要關心好同時配合做好他們的居家健康監測。

繼續全民核酸檢測 控制流動

吳乾渝又稱，上海疫情防控現在到了最關鍵的時刻。根據國家社區防控有關規定，結合之前多輪篩查情況，全市繼續開展全員核酸檢測，將根據檢測結果分析研判，實施分區分級差異化防控，按風險程度，照封控區、管控區、防範區「三區劃分」原則，進行階梯式管理。

她強調，容不得絲毫鬆勁，要繼續控制流動，阻斷疫情傳播，實現社會面動態清零。

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據國家衛健委通報，內地昨日新增26,355宗本土感染，其中1,318宗確診、25,037宗無症狀感染。上海有1,006宗本土確診，23,937宗無症狀感染。

梁萬年：與Omicron時間上賽跑 以快制快

對於這次上海疫情，國家衛健委疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年表示，本輪主要流行株是Omicron BA.2，傳播速度非常快，隱匿性較強，無症狀感染者和輕症病人佔比非常高，所以防控起來有一定難度。

而除了國際交往，上海與國內其他地區的交往也較為頻繁。上海本輪疫情的防控，在防止市內擴散以外，還要同時防止溢出和國外輸入，是三條防線的壓力。

他認為，上海和Omicron BA.2正在做時間上的賽跑，要以快制快，以更快的速度來控制它。真正做到快，就是發現快、處置快。他並重申，「動態清零」是符合中國實際，也是中國當前抗擊新冠肺炎疫情的最佳選擇。

責任編輯：林佩怡

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