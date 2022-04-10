美准駐上海總領館人員撤離 中方反對無端指責防疫政策

上海新冠肺炎疫情嚴峻，「封城」持續。美國駐華使團發表聲明，指鑑於新冠病例激增及中國應對措施帶來的相關限制的影響，美國國務院授權部分人員從駐上海總領事館領區撤離。

中國外交部發言人趙立堅周六（9日）強調，中方防疫政策科學有效，對美方在其聲明中無端指責中國防疫政策表示強烈不滿、堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。

美籲公民勿往香港、吉林、上海

據美國駐華使團周六發表聲明，美國國務院於4月8日批准了非緊急美國政府僱員及緊急和非緊急美國政府僱員的家屬，從美國駐上海總領事館領區自願撤離。

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聲明稱，美國駐華大使伯恩斯及國務院和使團的其他官員，已向中國官員提出美方對疫情和管控措施的關切。

另外，美國國務院發表旅遊警示，指由於新冠疫情相關的限制，呼籲美國公民不要前往香港、吉林省和上海市。

美國最新旅遊警示將中國列入第三級，即「重新考慮前往」，指由於當局任意執行當地法律，以及新冠疫情相關限制，包括父母可能要與子女分離，呼籲公民不要前往香港、吉林和上海。

趙立堅：中方防疫政策科學有效

趙立堅表示，美方宣布授權駐上海總領館人員和家屬自願撤離，這是美方自己的決定。但必須指出，中方防疫政策科學有效，對上海等地戰胜新一輪疫情充滿信心。對於外國駐華外交領事人員涉疫問題，他稱中國有關部門和地方已在政策允許範圍內，盡可能提供協助和便利。

中方對美方無端指責中國防疫政策，表示強烈不滿、堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。

早前有報道指，上海封控導致民眾食品短缺，一名美領館工作人員在微信稱，稱7名海軍陸戰隊員的新鮮食物已吃完，呼籲同事為他們提供一些食物。隨後有工作人員以物資作為回應。美國駐滬領館拒絕評論事件。

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責任編輯：林佩怡

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