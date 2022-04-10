  • 28°C
香港時間 : 2022410日 (日) 16:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美准駐上海總領館人員撤離 中方反對無端指責防疫政策

國情動向 15:19 2022/04/10

分享：

上海新冠肺炎疫情嚴峻，「封城」持續。美國駐華使團發表聲明，指鑑於新冠病例激增及中國應對措施帶來的相關限制的影響，美國國務院授權部分人員從駐上海總領事館領區撤離。

中國外交部發言人趙立堅周六（9日）強調，中方防疫政策科學有效，對美方在其聲明中無端指責中國防疫政策表示強烈不滿、堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。

美籲公民勿往香港、吉林、上海

據美國駐華使團周六發表聲明，美國國務院於4月8日批准了非緊急美國政府僱員及緊急和非緊急美國政府僱員的家屬，從美國駐上海總領事館領區自願撤離。

上海增近2.5萬感染再創新高 市衛健委：不得阻出院人士等回家

聲明稱，美國駐華大使伯恩斯及國務院和使團的其他官員，已向中國官員提出美方對疫情和管控措施的關切。

另外，美國國務院發表旅遊警示，指由於新冠疫情相關的限制，呼籲美國公民不要前往香港、吉林省和上海市。

美國最新旅遊警示將中國列入第三級，即「重新考慮前往」，指由於當局任意執行當地法律，以及新冠疫情相關限制，包括父母可能要與子女分離，呼籲公民不要前往香港、吉林和上海。

趙立堅：中方防疫政策科學有效

趙立堅表示，美方宣布授權駐上海總領館人員和家屬自願撤離，這是美方自己的決定。但必須指出，中方防疫政策科學有效，對上海等地戰胜新一輪疫情充滿信心。對於外國駐華外交領事人員涉疫問題，他稱中國有關部門和地方已在政策允許範圍內，盡可能提供協助和便利。

中方對美方無端指責中國防疫政策，表示強烈不滿、堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。

早前有報道指，上海封控導致民眾食品短缺，一名美領館工作人員在微信稱，稱7名海軍陸戰隊員的新鮮食物已吃完，呼籲同事為他們提供一些食物。隨後有工作人員以物資作為回應。美國駐滬領館拒絕評論事件。

上海居民團購買到政府抗疫物資 官方：供貨單位工作失誤

上海九亭鎮致信慰問市民 將派大米蔬菜 曾傳居民高喊發物資

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

上海九亭鎮致信慰問市民 將派大米蔬菜 曾傳居民高喊發物資
2022/04/09
上海九亭鎮致信慰問市民 將派大米蔬菜 曾傳居民高喊發物資
【上海疫情】副市長哽咽感謝市民 承認工作做得很不夠 網民促解困
2022/04/09
【上海疫情】副市長哽咽感謝市民 承認工作做得很不夠 網民促解困
上海增近2.5萬感染再創新高 市衛健委：不得阻出院人士等回家
今日
上海增近2.5萬感染再創新高 市衛健委：不得阻出院人士等回家
上海居民團購買到政府抗疫物資 官方：供貨單位工作失誤
2022/04/08
上海居民團購買到政府抗疫物資 官方：供貨單位工作失誤
上海疫下財金圈：風投女王求購牛奶麵包 傳中金首席苦尋雞隻
2022/04/08
上海疫下財金圈：風投女王求購牛奶麵包 傳中金首席苦尋雞隻

你可能感興趣

上海九亭鎮致信慰問市民 將派大米蔬菜 曾傳居民高喊發物資
18:08 2022/04/09
上海九亭鎮致信慰問市民 將派大米蔬菜 曾傳居民高喊發物資
【上海疫情】副市長哽咽感謝市民 承認工作做得很不夠 網民促解困
11:58 2022/04/09
【上海疫情】副市長哽咽感謝市民 承認工作做得很不夠 網民促解困
上海增近2.5萬感染再創新高 市衛健委：不得阻出院人士等回家
今日 14:33
上海增近2.5萬感染再創新高 市衛健委：不得阻出院人士等回家
中美關係 防疫措施 趙立堅 新冠肺炎 旅遊警示 新冠肺炎疫情 疫情 美國國務院 吉林省 上海

上一篇文章

【內地疫情】多地高速路口封閉 貨運受阻 胡錫進斥破壞抗疫

下一篇文章

【上海疫情】副市長哽咽感謝市民 承認工作做得很不夠 網民促解困
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【上海疫情】副市長哽咽感謝市民 承認工作做得很不夠 網民促解困
【上海疫情】副市長哽咽感謝市民 承認工作做得很不夠 網民促解困
俄羅斯被踢出人權理事會 中國反對無效批「開危險先例」
俄羅斯被踢出人權理事會 中國反對無效批「開危險先例」
【台灣疫情】家人確診 蔡英文居家隔離暫停所有行程至14日
【台灣疫情】家人確診 蔡英文居家隔離暫停所有行程至14日
李克強：政策要適時加力 研新預案 推動平台經濟健康持續發展
李克強：政策要適時加力 研新預案 推動平台經濟健康持續發展
習近平與杜特爾特通電話 強調要牢握地區安全主導權
習近平與杜特爾特通電話 強調要牢握地區安全主導權
美參聯會主席：美方能像協助烏克蘭一樣協助台灣
美參聯會主席：美方能像協助烏克蘭一樣協助台灣
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款