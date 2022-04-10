【內地疫情】多地高速路口封閉 貨運受阻 胡錫進斥破壞抗疫

內地新冠肺炎疫情未退，多地實行嚴格管控措施，近日有傳多個城市部分高速公路的出入口封閉，造成貨運受阻。

《環球時報》前總編輯胡錫進批評，部分地區對貨運車輛採取層層加碼、一刀切的通行管控措施，指「抗疫中顯然還是有一些簡單粗暴的東西」，明言「貨運都阻擋，這不是抗疫，而是對抗疫的破壞」。

交通運輸部日前召開會議，表示須採取更切實有效措施，著力打通堵點卡點，保証全國物流運行順暢，嚴禁擅自關停高速公路服務區，要求切實保障貨運物流暢通和產業鏈供應鏈安全穩定。副總理孫春蘭4月8日至9日在上海調研指導疫情防控工作，除了提到要從嚴從緊落實各項防控措施，也強調「千方百計抓好保運保供保鏈」。

內地網絡昨日（9日）流傳的高德地圖截圖顯示，在北京周邊、江蘇省和珠三角一帶很多高速公路處於多點封閉狀態。

據界面新聞，一些城市因疫情防控，關閉部分高速公路出入口，但並非全部關閉。據該媒體不完全統計，江蘇南京、連雲港、宿遷，浙江嘉興、湖州等諸多城市，因疫情防控關閉部分高速公路的出入口，涉及10多個省份。

另有報道指，受疫情影響，華東地區浙江、江蘇、上海、山東、安徽、河北、遼寧、陝西等多地對貨運車輛的管控升級，貨車通行受阻現象。

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貨運不暢連鎖反應 北京部分市民搶購

胡錫進表示，貨運一旦不暢，會產生連鎖反應，嚴重影響各地居民的信心，可能引發更多超市搶購。而昨日搶購蔓延到北京部分居民中，與一些地方高速路斷路的消息發酵顯然有關。

他指出，「我們的抗疫中顯然還是有一些簡單粗暴的東西，這種傾向需要高度警惕。不要因為有的地方疫情失控，一刀切就有了可以堂而皇之上演的理由。貨運都阻擋，這不是抗疫，而是對抗疫的破壞」。

他之後又發文稱，直到現在全國沒有統一的防控規則，疫搞多嚴、加多少碼仍主要由各地黨政領導決策，一些官員自然會把官帽子放到科學的前面。認為抗疫政策必須是一體化，全國抗疫一盤棋，這需要不斷落到實處。又指全國高速路哪個地方可以針對大貨車設卡，更不應任由地方上拍板定奪。

交通部禁擅關停：切實保障供應鏈安全穩定

據交通運輸部4月7日召開物流保障協調工作機制會議，指長三角等部分涉疫地區物流運行不暢問題較為突出，必須採取更加切實有效措施，著力打通堵點卡點，保証全國物流運行順暢，加強貨車司機服務保障。並切實保障貨運物流暢通和產業鏈供應鏈安全穩定。

交通運輸部相關負責人提出多項措施，包括嚴禁在高速公路主線和服務區設置防疫檢測點，嚴禁擅自關停高速公路服務區，確保全國交通運輸干線暢通。

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責任編輯：林佩怡

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