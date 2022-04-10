梁萬年解讀上海疫情防疫難點：與Omicron做時間上的賽跑

今日（10日），國家衛生健康委新冠肺炎疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年解讀本輪上海疫情的防控難點時表示，中國和Omicron BA.2變異株正在做時間上的賽跑，必須要以更快的速度來控制它。

據央視新聞報道，梁萬年指出，上海疫情主要的流行株是Omicron BA.2，它傳播速度非常快，比Delta及過去的變異株都要快。此外，這一毒株隱匿性較強，無症狀感染者和輕症病人佔比非常高，所以防控起來有一定難度。

上海已是廣泛社區傳播

第二，早期引入時傳播鏈還是比較清楚的，但是逐漸出現了一些社區的傳播。截至今天，上海絕大部分社區都有病例，目前已經是廣泛的社區傳播。這意味着，單獨依靠針對Delta變異株的方式來抗擊Omicron變異株有很大的難度，它波及範圍很廣，所以必須採取更為果斷和堅定的措施。

第三，在進行防控採取相應措施時，比如：核酸檢測等，對上海這座城市的組織能力、管理能力，包括相應防控能力都有非常高的要求。2500萬人的城市，要在一定的時間內共同完成某一動作，對各方都是非常大的挑戰。

第四，上海的交通。除了國際交往，上海與國內其他地區的交往也較為頻繁。上海本輪疫情的防控，在防止市內擴散以外，還要同時防止溢出和國外輸入，所以是三條防線的壓力。

上海作為全國第一大城市，對疫情實行「動態清零」的難度有多大？梁萬年表示，多次抗擊新冠肺炎疫情已經證明，「動態清零」是符合中國實際的，也是中國當前抗擊新冠肺炎疫情的最佳選擇。

他指，「動態清零」並不是追求完全的「零感染」。因為新冠病毒有自己的獨特性，其隱匿性很強，可能現在沒有辦法做到不發現病例，但是一定要做到快速發現，快速處置，發現一起，處置一起。所以不是零感染、零容忍。「動態清零」的精髓是快速、精準。快速的核心，是對不同的變異株要跑得比它更快。

他強調對待Omicron要以快制快，真正做到快，就是發現快、處置快。

梁萬年指出，現在採取的這些措施，核酸檢測也好，全域靜態管理也好，就是要千方百計地把傳播值給壓到1以下。一旦壓到1以下，就意味着一個人傳不到1個人了，拐點就出現了，就不會持續地傳播了。

Omicron傳播代際間隔短

而且，它傳播的代際間隔很短。現在這個病毒三天左右就是一代，而且每一代之間都是指數式的增長。可想而知，給防控造成了很大的難度。因為感染的人不一定馬上就出現症狀。因為時間太快，等發現有症狀的時候，可能已經傳了人，傳了兩代甚至三代了。

如果代際間隔長，發現的時候還來得及進行管理和控制；一旦稍微慢一些，很可能不是一代兩代的問題，所以這一點是我們防控最難的。

他解讀，一遍又一遍做核酸，同時又做抗原就是想要把病毒撈乾淨，儘量把範圍擴大，把可能的傳染源全部查出來，然後進行管理，才能切斷它。只要稍微漏了一些，它又會很快指數式地增長。所以，這是當前防控最重要的難度。上海是一個特大城市，人口密度很大，稍微一不注意，它就在某一個點重新出來了。

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責任編輯：袁瑋婧