【上海疫情】微博辟除19類涉疫謠言 清理4萬餘條相關違規信息

上海疫情嚴峻，網民在社交平台上發布關於疫情封控的訊息，引發輿論廣泛關注。微博表示，部分謠言和不實信息也借機滋生。截至8日，微博共對19類涉上海疫情的典型謠言予以辟除，並對疫情相關言論攻擊，以及可能引發網暴的不良內容進行排查清理，累計排查清理相關違規信息4萬餘條，處置賬號1921個。

微博表示，近期，上海等地疫情形勢嚴峻複雜，部分謠言和不實信息也借機滋生。作為平台，微博積極履行主體責任，特別是在國家網信辦指導下，認真落實2022「清朗·打擊網絡謠言」專項行動要求，不斷完善微博辟謠工作機制，強化信息識別，對謠言不實信息及時打標簽加以引導。建立健全溯源機制，對影響大、傳播廣、無權威來源的信息及時查證，對首發、多發、情節嚴重的賬號，從嚴快速予以處置。

截至4月8日，站方共對「28個崇明人坐集裝箱逃到江蘇」、「上海2歲女孩媽媽因女兒隔離治療自殺」等19類涉上海疫情的典型謠言予以辟除，並依據《微博社區公約》清理相關違規內容1156條，對首發賬號予以關閉處置。

另外，站方在積極辟除謠言的同時，也對疫情相關言論攻擊，以及可能引發網暴的不良內容進行排查清理。 截至4月8日，累計排查清理相關違規信息4萬余條，處置賬號1921個，處置類別包括地域攻擊、人身攻擊，和洩露個人隱私。

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責任編輯：尹航

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