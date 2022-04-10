中國官媒：躺平共存是侮辱科學 動態清零才尊重科學

上海新冠疫情持續，封控未了，引發輿論對「動態清零」與「共存」的議論。內地官媒《經濟日報》周日（10日）刊文，指「躺平共存是侮辱科學，動態清零才是尊重科學」。

對於「躺平」論調，近日官媒頻頻發文，《新華每日電訊》9日的評論文章稱，「盡銳出戰，絕不『躺平』，是我們抗擊疫情的態度，也是我們決勝疫情的『法寶』」。人民日報評論日前也指，越是防疫吃緊，越要摒棄「躺平」心態；面對嚴峻的疫情防控形勢，要堅持「動態清零」總方針不動搖。

指「洋專家」罔顧事實 推銷「與病毒共存」論

該篇署名為佘惠敏的評論文章稱，上海疫情形勢嚴峻，網上輿論升級，一些「洋專家」反對中國動態清零的聲音甚囂塵上，罔顧事實推銷「與病毒共存」論，試圖誘導「躺平」。

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文章指出，躺平共存論顛倒因果，不是科學選擇，認為目前世界上躺平共存的絕大多數國家，都不是先做足科學研究再選擇躺平共存，而是先抗疫失敗只能躺平，然後文過飾非炮製「與病毒共存」論來糊弄民眾宣布躺贏。

文章提到，這是典型的因果顛倒且雙重標準的「認知作戰」手法：「對躺平共存，他們搞無罪推定，拉『科學』來洗白；對動態清零，他們搞有罪推定，用『民生』造黑鍋。

警惕「抗疫與民生」對立的因果顛倒邏輯

文章舉例，目前上海出現部分居民食物緊缺情況，明明原因在於此前疫情防控不力和物資配送不力，卻被共存派歪曲成「防疫影響民生」。強調要警惕這類把抗疫與民生對立起來的因果顛倒邏輯，「沒有健康權和生命權，談什麼民生？」

此外，文章指躺平共存派有個流傳甚廣的說辭：Omicron死亡率比流感還低，沒必要再嚴密防控。「這是沒有科學精神的胡扯，混淆了死亡率和病死率概念。」文章指出，人們常說的Omicron死亡率下降，其實是指病死率下降。從目前數據看，Omicron的病死率比Delta低，但死亡率要比德爾塔高。

最後，文章指出，動態清零才是尊重科學。強調中國尊重生命、科學研判，主動選擇動態清零的防控策略，並有能力成功執行。兩年多來，中國在世界排名前列的經濟體中新冠死亡率最低、經濟發展最好，又進一步驗證這一選擇的科學性。面對當前的上海疫情，「要保持戰略定力，堅定必勝信念，別被顛倒因果、混淆概念的躺平共存論帶歪了」。

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責任編輯：林佩怡

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