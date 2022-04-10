廣州現新本土疫情 市民非必要不離穗 中小學暫停線下教學

內地新冠肺炎疫情擴散，廣州出現新的本土疫情，至今累計有23宗感染，不排除社區隱匿傳播的可能。當地升級防控措施，周一（11日）起市民非必要不離穗，確需離穗要持有48小時核酸陰性證明，全市中小學暫停線下教學至下周日（17日）。

廣州市政府副秘書長吳林波表示，近期，根據國家疫情防控的有關要求，各省要準備兩到三家方艙醫院。而按廣州規劃部署，目前正在琶洲會展中心推進建設方艙醫院，將進一步做好疫情防控常態化工作。

本輪累計23宗感染 琶洲會展中心建方艙醫院

廣州周日（10日）下午召開疫情防控新聞發布會，會上通報，4月8日以來，廣州市發生新的本土疫情，從4月9日零時到10日下午2時，新增22宗新冠病毒感染者。本次疫情累計報告新冠病毒感染者23宗。已報告的感染者中，白雲區有19宗、越秀區2宗、海珠區及天河區各1宗。

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廣州新增密切接觸者1039人，次密切接觸1081人，重點人員3522人，目前針對疫情涉及的重點場所和各類管控區域，全市共開設3千多個核酸採樣點。截至10日中午，全市全員核酸採樣1918萬份。

集中在白雲區 不排除社區隱匿傳播

會上表示，根據持續深入流行病學調查，近日續發感染者大部分來自白雲區中風險地區和各類管控區域中，主要在密接、次密接或重點人群中主動排查發現，呈現出在個別工作場所、家庭聚集等特點，傳播鏈條基本清晰。但陸續排查出的感染個案也提醒，本次疫情不排除社區隱匿性傳播的可能。

廣州市衛健委副主任陳斌表示，根據疫情防控需要，市疫情防控指揮辦決定，11日零時開始，市民非必要不離穗，確需離穗憑48小時核酸陰性證明。

另外，11日起，廣州全市中小學階段學校暫停線下教學，採取線上教學；高三年級有住宿條件的，在校實施全封閉管理，沒有住宿條件的，居家開展線上教學。幼兒園停止幼兒入園。校外培訓機構暫停線下教學。託管機構暫停服務。高等院校實施封閉管理，學生非必要不離校，教職員工家校「兩點一線」，加大核酸檢測頻次。

至於原定11日開始的中考體育考試暫停，具體考試時間另行通知。以上教學安排暫定至4月17日，後續安排將視疫情情況變化，及時作出調整並向社會公布。

責任編輯：林佩怡

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