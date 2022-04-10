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中國「天宮課堂」 首開「美國分校」 連線美國學生（有片）

社會熱點 19:04 2022/04/10

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在中美太空角力中，民間外交也不可少。中國駐美國大使館當地時間9日舉辦中國神舟十三號航天員乘組與美國青少年互動活動，三位航天員在太空中給美國學生解惑。

美國東部時間4月9日下午三時，天宮課堂「美國分校」開講。近500名美國中小學生及其老師、家長以線上線下方式與翟志剛、王亞平、葉光富三位航天員展開交流。駐美大使秦剛並邀請SpaceX首席執行官馬斯克（Elon Musk）、NASA退役航天員唐·托馬斯（Don Thomas）及芭芭拉·摩根（Barbara  Morgan）以及等人參加活動。

在活動中，神州十三號航天員乘組回覆了空間站的水從何而來、航天員們的日常飲食和運動、如何在太空中觀察生命演化以及如何成為一名航天員等12個問題。

秦剛表示，「宇宙探索、科學研究永無止境，需要人類齊心協力共同合作。我們希望，中美青年一代都能夠像航天員們一樣勇於探索、追逐夢想，為人類做出貢獻。」

據悉，「天宮課堂」 是為發揮中國空間站的綜合效益，推出的首個太空科普教育品牌。「天宮課堂」 結合載人飛行任務，貫穿中國空間站建造和在軌運營系列化推出，授課將由中國航天員擔任「太空教師」，以青少年為主要對象，採取天地協同互動方式開展。

神舟十三號航天員首次出艙 王亞平成中國首名出艙女太空人（第二版）

【神舟十三號】「太空出差」6個月 3航天員如何「打發」時間？

責任編輯：尹航

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