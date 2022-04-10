「清零」與「躺平」之間有第三條路？上海專家這樣看

近期內地本土新冠肺炎疫情嚴峻，有關「清零」與「躺平」的討論不斷，還有觀點提出能否在兩者之間有第三條道路，即允許「低水平流行」，惟上海市疫情防控領導小組專家組成員吳凡，直言這行不通。

同時身兼復旦大學上海醫學院副院長、上海市重大傳染病和生物安全研究院院長的吳凡，近日接受內地澎湃新聞專訪時，強調無論從病毒本身的特性，還是從人群免疫的背景，抑或從抗疫「武器」的技術儲備，現階段，必須堅持「動態清零」不動搖。

病毒變異不確定 中國免疫背景與西方不同

在病毒本身的特性方面，吳凡說，新冠病毒今後將如何變異是不確定，長期來看，病毒向毒力更弱變異是很可能，但也有可能變得傳播力強，致病力也強，這是非常值得警惕。

吳凡稱，西方國家的免疫背景和中國不完全一樣。中國沒有「自然免疫+接種疫苗」的免疫背景，「如果不考慮這樣的免疫背景，去討論輕症多了、重症少了，這是不科學的」。她並提到，近期香港疫情形勢嚴峻，死亡病例、死亡率令人心憂，如果再說Omicron是「大號流感」，顯然站不住腳。

同時，中國老年人口絕對數量大，這些人群感染新冠病毒後情況往往更為複雜，現階段只有堅定「動態清理」，才能保護好免疫力弱的人群。

梁萬年解讀上海疫情防疫難點：與Omicron做時間上的賽跑

上海增近2.5萬感染再創新高 市衛健委：不得阻出院人士等回家

「低水平流行」不具操作性

對於有觀點提出，能否在「清零」和「躺平」之間有第三條道路，即允許低水平流行，既不擠兌醫療資源，也不把病毒「趕盡殺絕」。吳凡直言，這行不通。

她認為，這種想法有兩個問題。第一，病毒變異的問題解決不了；第二，當疫情快速進展，有否足夠措施能保證不擠兌醫療資源，長期處在可控的水平？

她指出，當病毒在人群中蔓延後，隨時可能失控。控制「低水平流行」實際上不具有操作性。在醫療資源好的地方試驗「低水平流行」也試不起，也擋不住外溢風險。

吳凡強調，要因時因勢採取最適合當地的防控措施，在疫情不同的階段、根據不同地區的特點和資源，採取最適合各自的防控措施和路徑。絕對不能「躺平」，而是要在實現「動態清零」過程中，把握好統籌疫情防控和社會經濟發展的平衡點，努力用最小的代價實現最大的防控效果，最終實現動態清零的目標。

中國官媒：躺平共存是侮辱科學 動態清零才尊重科學

中國使館駁英媒：動態清零符國情 從武漢到香港上海拒躺平

她又認為，疫苗出現後，重症的問題已基本解決。現在特效藥也在上市，國內藥物研究不斷推進，中醫藥也在不斷探索。包括檢測方式也在更新，變得更快更可靠。有理由相信，今後會獲得更多的抗疫武器和技術，可以控制得更好。

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁