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國務院：加快建設全國統一大市場 提著力強化反壟斷

經濟脈搏 20:52 2022/04/10

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據新華社報道，《中共中央 國務院關於加快建設全國統一大市場的意見》周日（10日）發布，加快建立全國統一的市場制度規則，打破地方保護和市場分割，打通制約經濟循環的關鍵堵點，進一步規範不當市場競爭和市場干預行為，著力強化反壟斷。

破除自我小循環

意見明確，促進商品要素資源在更大範圍內暢通流動，加快建設高效規範、公平競爭、充分開放的全國統一大市場，全面推動中國市場由大到強轉變。加快清理廢除妨礙統一市場和公平競爭的各種規定和做法，破除各種封閉小市場、自我小循環。

意見提出，實行統一的市場准入制度，加快發展統一的資本市場，加快培育統一的技術和數據市場，建設全國統一的能源市場，健全統一市場監管規則。

加強對金融、傳媒、科技等經營者集中審查

意見又指出，著力強化反壟斷，破除平台企業數據壟斷等問題，防止利用數據、算法、技術手段等方式排除、限制競爭。加強對金融、傳媒、科技、民生等領域和涉及初創企業、新業態、勞動密集型行業的經營者集中審查；加強對電網、油氣管網等網絡型自然壟斷環節的監管。

責任編輯：林佩怡

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