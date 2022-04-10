【上海疫情】僅1宗重症 有關人士解讀救治策略

上海疫情至今，官方公佈僅一宗重症，對於這種情況的救治策略受到關注。內地有關人士指，老人、兒童及患有基礎病患者是重點群體，輕症和普通型患者以支持對症治療為主。

據新華社報道，上海交通大學醫學院附屬仁濟醫院黨委書記、新國際博覽中心方艙醫院總指揮鄭軍華指，方艙醫院內，兒童、老年患者並不少見，此類人群最易發生病情變化，如過敏性哮喘的新生兒及本就需要長期治療的心腦血管、腫瘤、血透患者，一旦疊加病毒感染容易導致重症危險。

報道引述鄭軍華表示，以家庭為單位的感染者很常見。青壯年恢復較快，但孩子、老人的感染則有可能給家庭帶來沉重負擔，這也體現了堅持動態清零的必要性。

數據顯示，目前的陽性感染者中，從年齡結構來看，18歲及以下佔15%，18歲至60歲佔69%，60歲及以上佔16%。所有感染者中，年齡最小10天，最大98歲。

目前正在臨港方艙醫院參與救治的復旦大學附屬華山醫院副院長馬昕表示，對於這類重點人群，護理人員都會給予特別關注，一方面保證他們的日常需求，另一方面也要觀察其心理狀態，與病區外的家屬做好溝通。

上海市衛健委日前透露，目前上海市定點醫院優先救治普通型及以上確診患者，以及部分輕症患者和無症狀感染者，包括孕婦、兒童、老年人等。針對輕症和普通型患者，以支持對症治療為主，密切觀察病情變化並及時對症處理，輔以中藥治療。

同時，對老年患者、有基礎疾病（糖尿病、高血壓、腫瘤等）的患者，密切監測，提前預警，在治療原發病基礎上，給予調整機體免疫、抑制炎症反應、改善臟器功能等綜合治療措施，阻止疾病的重症化趨勢。



報道亦指，據統計，目前上海陽性感染者中藥使用率保持在98%以上。

上海中醫藥大學附屬龍華醫院終身教授吳銀根表示，在前階段治療中發現，中醫中藥可縮短病人核酸轉陰時間及出現發熱症狀的時間。

責任編輯：袁瑋婧