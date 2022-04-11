【中國通脹數據】3月CPI按年上漲1.5%高過預期 PPI漲8.3%

中國3月通脹數據出爐。據國家統計局公布，受國內多點散發疫情及國際大宗商品價格上漲等因素影響，3月全國居民消費價格（CPI）按年上漲1.5%，漲幅比上月擴大0.6個百分點，高過市場預期。

3月全國工業生產者出廠價格（PPI）按年上漲8.3%，漲幅比上月回落0.5個百分點，主要是去年同期基數較高，但仍高過預期。

疫情+大宗商品漲價 推高CPI按年升幅

國家統計局城市司高級統計師董莉娟表示，3月份，受國內多點散發疫情和國際大宗商品價格上漲等因素影響，CPI按月持平，按年漲幅有所擴大。

按月看，3月CPI由上月上漲0.6%轉為持平。其中，食品價格由上漲1.4%轉為下降1.2%；因節後消費需求回落及供給充足等，豬肉價格下降9.3%。受國際小麥、玉米和大豆等價格上漲及國內疫情影響，麵粉、食用植物油、鮮菜和雞蛋價格錄0.3%-1.7%升幅。

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非食品價格上漲0.3% ，漲幅回落0.1個百分點，當中工業消費品價格上漲1.1% ，漲幅擴大0.3個百分點，主要是能源價格上漲帶動。

另外，3月服務價格由持平轉為下降0.2% 。節後需求回落加上疫情影響，機票、電影及演出票、交通工具租賃費和旅遊價格分別下降10% 、7.6% 、3.5%和2.6% 。

按年計，3月CPI上漲1.5%，漲幅比上月擴大0.6個百分點。其中，食品價格下降1.5% ，降幅收窄2.4個百分點，豬肉價格下降41.4% ，降幅收窄1.1個百分點。非食品中，工業消費品價格上漲3.5% ，漲幅比上月擴大0.4個百分點。扣除食品和能源價格的核心CPI繼續保持穩定，3月按年上漲1.1% ，漲幅與2月相同。

地緣政治等 石油價格續升

PPI方面，3月份，受國際大宗商品價格上漲等因素影響，PPI按月上漲1.1% ，漲幅比上月擴大0.6個百分點。地緣政治等因素推動國際大宗商品價格持續上行，帶動國內石油、有色金屬等相關行業價格繼續上漲。

3月PPI按年升8.3%，漲幅比上月回落0.5個百分點，主要是去年同期基數較高。調查的40個工業行業大類中，價格上漲的有37個，比上月增加1個。價格漲幅擴大的，包括煤炭開採和洗選業上漲53.9% ，擴大8.5個百分點。

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責任編輯：林佩怡

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