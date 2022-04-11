上海增逾2.6萬宗感染再創新高 孫春蘭：盡量減少疫情對生產生活影響

內地新冠肺炎疫情持續，昨日（10日）新增27,509宗本土感染病例，其中上海疫情未見緩和，再多26,087宗感染，據報連續10天創新高。副總理孫春蘭過去兩天在上海調研指導疫情防控工作時，強調堅持「動態清零」總方針不猶豫不動搖，堅定信心迎難而上，咬緊牙關持續奮戰，堅決做到「四應四盡」，並提到盡量減少疫情對生產生活的影響。

據國家衛健委通報，內地昨日新增1,164宗本土確診病例、26,345宗本土無症狀感染。新增個案集中在上海，昨日再多914宗本土確診、25,173宗無症狀感染，後者佔逾96%。

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確保出院出艙群眾順利回家

孫春蘭指出，作為擁有2,500萬人口的超大城市，當前上海疫情防控正處在最緊要的關鍵階段，要進一步統一思想，以快制快、兵貴神速，在核酸檢測、轉運收治隔離、方艙醫院和隔離點建設等各方面迅速有力推進。

她提到，要及時深入分析疫情趨勢，以科學專業的研判為優化疫情防控舉措提供有力支撐。要根據本輪全員核酸檢測結果，動態調整封控區、管控區、防範區「三區」設置，盡量減少疫情對生產生活的影響。要切實做好醫療救治工作，並做好康復患者出院出艙工作，確保出院出艙群眾順利回家。各級黨委、政府要不折不扣將部署的任務落實到位，以更大決心實現日清日結。要持續充實基層防控力量，細心做好群眾工作，積極幫助排憂解難，更好團結帶領廣大群眾打贏疫情防控的大仗硬仗。

據上海市衛健委主任鄔驚雷， 昨天全市定點醫院和方艙醫院的出院和解除隔離醫學觀察的人數超過3,000人，返回居住地接受健康監測。 預計今天出院和解除隔離醫學觀察的人數，還會創新高。

另外，吉林疫情未消，仍有近千宗感染。廣東疫情升溫，新增37宗本土感染，主要在廣州有27宗，佛山、中山及深圳都有病例。

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責任編輯：林佩怡

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