上海解封有望？將公布封控區名單 管控及防範區居民可出門

上海「封城」多時後解封露曙光，將分區分類差異化防控。市政府副秘書長、市疫情防控工作領導小組辦公室主任顧洪輝周一（11日）表示，根據初步篩查結果和風險研判情況，各區劃定了第一批「三區」名單，其中封控區7,624個、管控區2,460個、防範區7,565個，將會陸續公布。

其中，封控區實施「7天封閉管理+7天居家健康監測」，封閉管理期間足不出戶、服務上門。管控區居民可以走出家門，防範區居民可以走出小區大門，但考慮到當前上海陽性感染者數量仍處於高位，當局倡導居家辦公，非必要不外出。

顧洪輝在疫情發布會上表示，近兩天啟動了一次全市核酸篩查，已採樣2,512萬人，已完成檢測2,152萬人，其中結果異常25,996人，還有一部分混管陽性人員正覆檢。

封控區7天封閉管理+7天居家監測 一人感染全區封控

他指出，根據國務院聯防聯控機制相關規定，結合上海實際，按照封控區、管控區、防範區，全市實施分區分類差異化防控。

封控區：

近7天內有陽性感染者報告的居住小區、自然村或單位、場所，實施「7天封閉管理+7天居家健康監測」。7天封閉管理期間，實行區域封閉、足不出戶、服務上門。

如7天封閉管理期間無新增陽性感染者，則後續實施7天居家健康監測，實行人不出小區、嚴禁聚集。7+7期間若無新增陽性感染，且第13天區域內所有人員核酸檢測均為陰性，解除封控，調整為防範區。

如7天封閉管理期間出現陽性感染，所涉樓棟實施封閉管理至14天期滿；其他區域後續實施7天居家健康監測，期間若有人感染，根據流調結果和綜合研判後，落實相應管控措施。