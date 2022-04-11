網傳用生命探測儀查車輛藏人 上海回應：發生在外省市（第二版）

上海疫情嚴峻，官方祭出強力管控措施，引發民怨。近日又傳出上海政府為防有民眾逃離上海，在高速公路配置防疫人員，出動「生命探測儀」抓人，引發熱議。微信公眾號「上海網絡闢謠」今晚回應指，網傳圖片顯示的內容發生於外省市，並非上海某高速路口。

（第二版更新於22:00 新增「上海網絡闢謠」回應）

微信公眾號「上海網絡闢謠」晚間發文指，近日，一條消息在圈群中流傳，配圖顯示，高速出入口附近，身著藍色防護服的工作人員抱著黑色儀器面向車輛，另一名工作人員手持機器上則呈現雷達掃描的圖案。消息還配了一段文字，稱「上海各個高速路出口都用上了生命探測儀，防止貨車里藏有從上海逃出來的人」。

上海辟謠平台核查發現，消息不實。該圖片顯示內容發生於外省市，並非上海某高速路口。

上海辟謠平台記者前往多個上海高速路出入口看到，工作人員並無「使用生命探測儀掃描車廂」的操作。記者也從上海市道路運輸管理局了解到，並沒有在高速公路道口設置此類裝置。

此前，微博流傳一段影片 ，可以看到2名身穿藍色防護衣的工作人員，拿著生命探測儀在高速公路收費站待命，之後一輛紅色卡車經過收費站後停靠路肩，工作人員隨即拿著儀器站在卡車前，另一人則拿顯示器在旁確認車上只有司機一人。

貼文稱，現在上海各個高速路出口，都使用了生命探測儀，以防止上海人藏在貨車裡逃出來。

這段影片隨即吸引上百萬人觀看，網民紛紛批評「把人民當犯人了」、「把上海生存條件改善，就不會有人要逃出來了」、「幹好事千瘡百孔，壞事就滴水不漏」。但也有不少人表示支持，「這就是防止外溢啊，昆山就是這樣停下來的」、「這很難理解嗎？就該這麼做」、「逃出來擴大其他地方疫情就是好事嗎？」

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責任編輯：蒯宇澄、尹航

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