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防人藏貨車逃離 上海出動生命探測儀查車

社會熱點 11:12 2022/04/11

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上海疫情嚴峻，官方祭出強力管控措施，引發民怨。近日又傳出上海政府為防有民眾逃離上海，在高速公路配置防疫人員，出動「生命探測儀」抓人，引發熱議。

微博近日流傳一段影片 ，可以看到2名身穿藍色防護衣的工作人員，拿著生命探測儀在高速公路收費站待命，之後一輛紅色卡車經過收費站後停靠路肩，工作人員隨即拿著儀器站在卡車前，另一人則拿顯示器在旁確認車上只有司機一人。

貼文稱，現在上海各個高速路出口，都使用了生命探測儀，以防止上海人藏在貨車裡逃出來。

這段影片隨即吸引上百萬人觀看，網民紛紛批評「把人民當犯人了」、「把上海生存條件改善，就不會有人要逃出來了」、「幹好事千瘡百孔，壞事就滴水不漏」。但也有不少人表示支持，「這就是防止外溢啊，昆山就是這樣停下來的」、「這很難理解嗎？就該這麼做」、「逃出來擴大其他地方疫情就是好事嗎？」

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責任編輯：蒯宇澄

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