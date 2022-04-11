蘇州放鬆二手房限售 由5年放寬至3年

被視為新一線城市的蘇州放寬限售。據《上海證券報》報道，從蘇州市房地產市場和交易管理中心確認，從今日（4月11日）起蘇州市開始調整限售政策，二手房限售由5年改為3年，新房限售不變。

報道指， 該政策調整目前尚沒有文件，僅為口頭傳達。

多地樓市吹暖風，今年以來，截止到4月5日，超65個城市出台樓市鬆綁政策，政策鬆綁內容主要涉及放鬆限購、取消或放鬆限售、降首付比例、降房貸利率、公積金貸款優惠、購房補貼、房企資金支持等。整體政策放鬆力度加大、速度加快。

另外，官媒《經濟日報》則發文指要警惕學區房炒作捲土重來，來之不易的調控成果需進一步鞏固。

文章指出，教育部日前發佈的做好普通中小學招生入學工作的通知明確，教育資源相對均衡的地方，鼓勵逐步實行單校劃片；教育資源不夠均衡的地方，積極穩妥推進多校劃片，並引述市場人士認為，學區房價格將迎來新一輪上漲。

文章指這種看法值得警惕，遏制學區房亂象，並不是權宜之計，需久久為功，防止炒作學區房之風捲土重來。去年以來，內地多座城市重拳出擊學區房亂象，整治惡意哄抬房價行為。在精準打擊下重點城市學區房出現明顯降溫，房子的教育屬性逐步剝離，進一步回歸居住功能。從這個角度看，來之不易的調控成果需進一步鞏固。

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責任編輯：蒯宇澄

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