中國6架運-20降落塞爾維亞 據報交付防空導彈系統 外交部回應（更新版）

外電引述傳媒和軍事專家報報道，6架中國空軍運-20運輸機，上周六（9日）降落塞爾維亞的貝爾格萊德民用機場，據報是運載交付紅旗-22防空導彈系統給塞爾維亞軍方。

*16：53 新增中國外交部回應

中國外交部發言人趙立堅周一（11日）表示，為落實中國和塞爾維亞雙邊合作計劃，中方近日派遣空軍運輸機，向塞爾維亞運送常規軍事物資，這是中塞雙方年度計劃內合作項目。希望有關媒體不要過度解讀，強調該項目不針對第三方，與當前的局勢也毫無關係。

有外媒追問說，中方向塞爾維亞出售軍事物資，是否擔心損害該地區脆弱的和平？趙立堅反問道：「我不知道你這個問題是什麼意思？美國向歐洲、向台灣地區出售武器，你們關心過損害地區和平穩定了嗎？中國向塞爾維亞出售一些常規軍事物資，難道就會有損地區和平與穩定了嗎？」

▲ 網傳圖片

專家：運-20戰略投送能力提升

外電報道，根據拍到的照片，帶有解放軍標誌的中國貨機停在機場。塞爾維亞國防部未有回應傳媒查詢。據報，這批系統交易在2019年商定。塞爾維亞總統武契奇上周六曾經表示，將於周二或周三展示軍方「最新的驕傲」。

早前《環球時報》報道，相關報道並非虛假，並引述軍事專家指出，6架運- 20同時赴海外執行任務是創紀錄， 凸顯運-20戰略投送能力的提升。

這次付運正值俄烏戰事敏感時刻。軍事專家宋忠平指出，飛抵塞爾維亞需要途徑好幾個歐洲國家，這也意味著前期與飛行途中經過國家有大量的協調工作，獲得了這些國家的認可。

責任編輯：林佩怡

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