烏克蘭危機令中美關係複雜化 李顯龍警告美國勿下一定義

新加坡總理李顯龍表示，烏克蘭危機將許多事情複雜化，包括中美關係，警告勿把烏克蘭問題，「定義為中國已經站在錯誤的一邊」，令問題變成一個民主與專制的鬥爭。

李顯龍早前訪美，期間4月1日出席《華爾街日報》編輯部對話會。根據新加坡方面發布的李顯龍對話全文，李顯龍談到烏克蘭危機，指「美國問中國為什麼不和他們站在同一陣線。我們必須非常小心處理，不要順理成章地把烏克蘭問題定義為中國已經站在錯誤的一邊，讓這個問題變成一個民主主義與專制主義之間的鬥爭」。

▲ 李顯龍早前訪美。（資料圖片）

他說：「如果涉及主權、獨立和領土完整的問題，許多國家都會表示贊同和支持。就連中國也不會反對這一點，事實上他們私下對此堅決支持。」但他認為，如果說「這是民主國家與多個獨裁政府之間的鬥爭，那就會把中國也歸入錯的陣營，從而讓局勢變得愈加複雜」。

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對於中美關係，李顯龍形容目前的情況已經十分艱難，指「雙方之間幾乎已經完全失去互信」，認為如果希望共存就必需做出一些妥協。他又認為，長期的共存，雙方都需要合作，確保不會一直給彼此造成傷害。

責任編輯：林佩怡

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