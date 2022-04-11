A股收跌 滬指失守3200 創指盤中創2020年7月以來新低

疫情持續升溫，以及最新的通脹數據，對市場構成多重壓力。周一A股收跌，滬指跌2.61%，報3167點；深成指跌3.67%，報11520點；創指跌4.2%，報2462點，盤中跌破2022年3月9日階段低點，創2020年7月以來新低。

指數今日低開低走，滬指失守3200點關口，盤中一度跌近3%，創業板指午後跌超4%。鋰電、半導體等賽道股領跌，天齊鋰業觸及跌停，寧德時代跌超7%。地產股大幅走低，天房發展、渝開發、嘉凱城、華遠地產等近20股跌停。物流板塊在利好刺激下掀漲停潮，新寧物流、萬林物流、長久物流、三羊馬等近20股漲停。

農業股午後大漲，神農科技、華綠生物、農發種業、敦煌種業等多股漲停或張超10%。此外新零售、社區團購、預制菜等板塊逆市走強，個股呈現普跌態勢，兩市超4100股飄綠，上漲個股僅500余只，今日成交達9637億元。

據新華社報道，國家主席習近平在海南三亞市考察調研。他強調，種子是中國糧食安全的關鍵。種源要做到自主可控，種業科技就要自立自強。

截止收市，滬指跌2.61%，報3167點，成交額達4351億元；深成指跌3.67%，報11520點，成交額達5286億元；創指跌4.2%，報2462點，成交額達1727億元。滬深兩市合計成交9637億元。

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責任編輯：尹航

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