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中美10年期國債利差近12年來首次倒掛 將令人民幣匯率承壓

經濟脈搏 16:14 2022/04/11

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美聯儲3月會議紀要釋放鷹派信號，市場預測其貨幣緊縮力度將達近30年最大，美國國債孳息率持續上升，引發中美10年期國債收益率出現近12年來首次倒掛。

據彭博報道，今日（11日）亞洲時段早盤10年美債收益率一度升至2.77%附近；而中國則著眼於經濟下行壓力，料將堅持寬鬆立場，4月初國務院常務會議明確提出加大穩健的貨幣政策實施力度，進一步激發了在岸市場上的降準降息預期。

中美10年國債走勢背道而馳，利差早盤跌落到負值區間，為2010年6月以來首次。
 
報道指出，中美利差倒掛可能會削弱人民幣等中國資產的吸引力，人民幣是今年亞洲表現最好的貨幣。

外資對中國債券的興趣或降低

3月中美短端國債曲線已開始倒掛，隨著中國10年國債收益率溢價消失，外資對中國債券的興趣或進一步降低。最新數據顯示，3月末境外機構持有銀行間市場債券降至3.88萬億元，按月減少1100億元，為連續第二個月淨賣出。

華僑銀行利率策略師張智遠（Frances Cheung）指出，中國國債名義收益率的優勢消失了，儘管由於貨幣政策差異，和其它主要國家的債券相比，投資中國國債的賬面損失更小，但這種收益可能不足以彌補利差收窄帶來的損失。她預計近期外資很難大量回歸中國債券市場。

安本標準投資管理亞洲固定收益投資總監Edmund Goh表示，「如果中國不再擁有更高的利率優勢，投資者會擔心人民幣的估值。」

不過，中信證券首席經濟學家明明認為，利差倒掛對資本外流的影響相對有限。他指出，資本流動主要受匯率和基本面影響，目前人民幣匯率沒有單邊貶值趨勢，中國經濟和金融基本面穩定，考慮中美實際利差仍較高，經常賬戶對於人民幣匯率仍有支撐，中美利差收窄對人民幣匯率擾動多為情緒層面。

此前中國外匯管理局官網公告稱，3月跨境資金流入總體回升，外匯市場供求延續基本平衡，並表示中國3月結售匯順差擴大，跨境證券投資波動在可控範圍。

人民幣在全球外匯儲備佔比再創歷史新高 達2.79%

責任編輯：蒯宇澄

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