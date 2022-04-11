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疫情下物流受阻 發改委：為全面恢復物流營造寬鬆環境

社會熱點 16:18 2022/04/11

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內地疫情持續，多地實行嚴格管控措施，物流快遞明顯受阻，國家發改委昨日（10日）在座談會表示，將積極協調有關部門，為全面恢復物流運行營造寬鬆環境。

據中國物流與採購聯合會在網站今日消息，國家發展改革委經濟貿易司在中國物流與採購聯合會組織召開物流行業企業座談會，中國物流與採購聯合會副會長賀登才指出，統籌疫情防控和經濟社會發展，要將物流系統與城市供電供水等基礎設施一樣同等對待；將物流作業人員與醫護人員、志願者等「大白」一樣同等對待；將保障經濟社會平穩運行與疫情防控成效一樣同等對待。

他呼籲在符合國家防控要求的前提下，儘快放開物流作業人員，疏通道路堵點，解封物流節點，讓專業的人干專業的事。

他希望強化對物流作業人員的服務手段，着力解決他們的生產生活困難。他建議將拒不執行國家保通保暢政策的行為納入問責體系，完善保通保暢工作機制。

日前內媒報道指，由於各地防控措施嚴格，不少物流司機都連日睡在車上，在高速公路上可能要排隊十幾個小時。

上週六（8日），網上流傳的高德地圖截圖顯示，在北京周邊、江蘇省和珠三角一帶很多高速公路處於多點封閉狀態。

【內地疫情】多地高速路口封閉 貨運受阻 胡錫進斥破壞抗疫

李克強談動態清零：會積累經驗逐步使物流人流有序暢通

【內地疫情】管控阻滯貨物跨區域流通 司機在高速口排隊十幾個小時

責任編輯：袁瑋婧

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