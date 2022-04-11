中國3月金融數據均超預期 當月社融規模增量4.65萬億元

中國3月金融數據出爐，據中國人民銀行公布，3月人民幣貸款增加3.13萬億元，當月社會融資規模增量4.65萬億元，均超預期。3月末廣義貨幣（M2）餘額按年增長9.7%，增速分別比上月末和上年同期，高0.5個和0.3個百分點，高過預期。

中國最新金融數據：

3月新增人民幣貸款31,300億元，預期26,750億元，前值12,300億元 3月社會融資規模增量46,500億元，預期37,000億元，前值11,900億元 3月末M2按年增長9.7%，預期9.2%，前值9.2%

據人行公布，今年一季度人民幣貸款增加8.34萬億元，按年多增6,636億元。分部門看，住戶貸款增加1.26萬億元，企（事）業單位貸款增加7.08萬億元。3月份，人民幣貸款增加3.13萬億元，按年多增3,951億元。

初步統計，今年首季社會融資規模增量累計為12.06萬億元，比上年同期多1.77萬億元。其中，對實體經濟發放的人民幣貸款增加8.34萬億元，按年多增4258億元。單月計，3月社融規模增量4.65萬億元，比上年同期多1.28萬億元。

另外，3月末，M2餘額249.77萬億元，按年增長9.7%；狹義貨幣（M1）餘額64.51萬億元，按年增長4.7%，增速與上月末持平，比上年同期低2.4個百分點；流通中貨幣（M0）餘額9.51萬億元，增長9.9%。一季度淨投放現金4,317億元。

責任編輯：林佩怡

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