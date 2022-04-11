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經濟學家郎咸平母親上海就醫 核酸結果等4小時未出去世

社會熱點 17:53 2022/04/11

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上海在疫情封控下，「就醫難」問題頻傳。內地經濟學家郎咸平表示，其98歲母親有腎衰竭要到醫院，惟在醫院苦等4小時也未有核酸結果，之後去世；他也因封控問題，未能見母親最後一面。

郎咸平周一（11日）在微博發文，證實網傳其母親過世的信息是其兄長所發，「是的，和我哥哥郎咸白一樣，我們都很悲痛，悲劇本來是可以避免的」。

郎咸平解釋，母親98歲高齡，這次「腎臟有一點點衰竭」，按照過去診斷，只要打一針就好。但是因為上海嚴格規定必須要做核酸後才能就醫，「我媽媽在三甲醫院當場做的核酸竟然4個小時都沒出結果，我深感震驚」，而媽媽就在醫院急診室門口等待了4小時後離世。

他想去見媽媽最後一面，但由於小區封閉，「花了相當多的時間和有關部門溝通才允許我去醫院」，但因封控叫不到車，所以無法見媽媽最後一面，「希望這個悲劇不要再發生」。

郎咸平的帖文發布3小時內，底下已有超過1900個留言，網民紛表慰問，願逝者安息，亦有人感慨「教授如此，何況普通人」，更質疑有關核酸檢測的要求死板。

內地網民反應：

以保護老幼之名卻犧牲了老幼，這種保護無效。

越來越多的有錢人會離開這裡。

死板的要命，搞不懂是救人重要，還是做核酸重要！

為什麼不反思，為什麼這樣的悲劇不斷上演？上等人都如此，想想普通百姓遇到這種事會是如何的絕望和無奈？

願逝者安息，願這樣的悲痛不再發生。

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籲恢復經濟活動 「否則上海經濟將螺旋式下滑」

郎咸平

值得一提的是，郎咸平上午曾發微博，呼籲政府盡快恢復國際都會的經濟活動，「否則上海經濟將螺旋式下滑，比如寄國際快遞都被禁止，請問禁止快遞就能夠解決新冠嗎？」認為防疫方向沒錯，但很多方式方法值得商榷。​​​

公開資料顯示，65歲的郎咸平，台灣出生，赴美留學，曾於香港中文大學任教，活躍於大陸財經媒體界，曾主持過多個財經電視節目，並著有《郎咸平說：新帝國主義在中國》等多本著作。

責任編輯：林佩怡

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