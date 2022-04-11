對「動態清零」有效性感憂慮？外交部：上海疫情定會很快得到遏制

上海新冠肺炎疫情未緩和，當局強調要堅持「動態清零」不動搖。在周一（11日）外交部例行記者會上，被問到中方是否對當前政策的有效性感到憂慮？發言人趙立堅表示，中國防疫政策‍‍符合國情‍‍和防疫需要，行之有效，並稱上海的疫情‍‍一定會‍‍很快‍‍得到遏制。

據人民日報客戶端，會上有記者提問，中國在上海依然堅持「動態清零」的政策，‍‍現在上海的感染人數激增，還有很多是無症狀的感染者，‍‍中方是否對當前政策的有效性感到憂慮？中方是否考慮在未來全面開放？

▲ 外交部發言人趙立堅。

趙立堅表示，‍‍當前全球‍‍新冠肺炎疫情‍‍仍起伏反覆，‍‍中國政府‍‍堅持人民至上，‍‍生命至上的理念，‍‍本著對本國和世界人民負責的精神，‍‍實施「動態清零」的‍‍防疫總方針。‍‍兩年多來，‍‍中國‍‍是全球新冠肺炎感染率、‍‍死亡率最低的國家之一。‍‍

他稱，實踐證明，‍‍中國防疫政策‍‍符合中國國情‍‍和防疫需要，‍‍而且行之有效，‍‍為全球抗疫‍‍做出重要貢獻。又引述‍‍日前世衛高官表示，‍‍中國採取了非常強有力的措施‍‍遏制疫情，‍‍感染率、‍‍死亡率和住院率都非常低，‍‍即使是在新冠肺炎‍‍大流行期間，‍‍中國的經濟和社會也可以繼續‍‍良好運轉。

對於上海疫情，趙立堅說，‍‍中央政府‍‍還有‍‍相關的‍‍地方、省市‍‍對上海的疫情都高度重視，‍‍可以說‍‍全國各地都派出‍‍大量的醫護人員，還有志願者，並調撥大量的物資‍‍馳援上海。「我們都為上海加油，我們相信‍‍有中國共產黨的領導，‍‍有全國人民的‍‍眾志成城，‍‍有全國各地的幫助，‍‍上海的疫情‍‍一定會‍‍很快‍‍得到遏制」。

他又稱，‍‍‍中國其他地方的疫情，也有絕對的信心，將最終戰勝疫情。他最後說，「沒有一場疫情‍‍不會過去，‍‍沒有一場戰爭‍‍不會結束」。

內地昨日（10日）新增27,509宗本土新冠肺炎感染病例，其中上海疫情有26,087宗感染，據報連續10天創新高。

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責任編輯：林佩怡

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