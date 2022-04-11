  • 25°C
香港時間 : 2022411日 (一) 21:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

李克強：確保交通骨幹網絡、港口等有序運行 維護產業鏈供應鏈穩定

經濟脈搏 20:10 2022/04/11

分享：

分享：

國務院總理李克強今日（11日）在江西主持召開經濟形勢部分地方政府主要負責人座談會。他指出，確保交通骨幹網絡、港口等有序運行，暢通國際國內物流，維護產業鏈供應鏈穩定。要加強形勢跟蹤研判，及時研究應對預案，根據需要研究採取更大力度的政策舉措。

據央視新聞，李克強指出，既要看到經濟總體運行在合理區間、擁有很強韌性，堅定信心，又要高度警惕國際國內環境一些超預期變化、經濟下行壓力進一步加大，正視和果斷應對新挑戰。

要統籌疫情防控和經濟社會發展，堅持穩字當頭、穩中求進，增強工作前瞻性，貫徹新發展理念，推動高質量發展，加大宏觀政策實施力度，穩住經濟基本盤，保障基本民生，深化改革開放，以穩就業、穩物價支撐經濟運行在合理區間。

李克強：政策要適時加力 研新預案 推動平台經濟健康持續發展

李克強指出，要增強緊迫感，抓緊落實中央經濟工作會議精神和政府工作報告舉措，退稅減稅降費、金融支持實體經濟、專項債發行使用、重點項目開工建設、支持企業穩崗等政策的實施，都要靠前安排和加快節奏，上半年要大頭落地，形成更多實物工作量。

要抓住關鍵，有力有效應對經濟運行面臨的突出矛盾。抓好春耕生產和農資保供穩價。保障電力煤炭等能源穩定供應，加快釋放國內先進煤炭產能。確保交通骨幹網絡、港口等有序運行，暢通國際國內物流，維護產業鏈供應鏈穩定。要加強形勢跟蹤研判，及時研究應對預案，根據需要研究採取更大力度的政策舉措。

疫情下物流受阻 發改委：為全面恢復物流營造寬鬆環境

大宗商品漲價導致中國3月通脹超預期 貨幣政策仍需加力

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

開啟hket App，閱讀全文
中國 李克強 電力 經濟 就業 壓力 減稅 疫情

下一篇文章

中國3月金融數據均超預期 當月社融規模增量4.65萬億元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【中國通脹數據】3月CPI按年上漲1.5%高過預期 PPI漲8.3%
【中國通脹數據】3月CPI按年上漲1.5%高過預期 PPI漲8.3%
父母還不完房貸子女還？廣州「接力貸」連夜叫停
父母還不完房貸子女還？廣州「接力貸」連夜叫停
中美10年期國債利差近12年來首次倒掛 將令人民幣匯率承壓
中美10年期國債利差近12年來首次倒掛 將令人民幣匯率承壓
中國3月金融數據均超預期 當月社融規模增量4.65萬億元
中國3月金融數據均超預期 當月社融規模增量4.65萬億元
國務院：加快建設全國統一大市場 提著力強化反壟斷
國務院：加快建設全國統一大市場 提著力強化反壟斷
深圳一樓盤疑爛尾 300戶業主面臨錢房兩空
深圳一樓盤疑爛尾 300戶業主面臨錢房兩空
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款