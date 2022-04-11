李克強：確保交通骨幹網絡、港口等有序運行 維護產業鏈供應鏈穩定

國務院總理李克強今日（11日）在江西主持召開經濟形勢部分地方政府主要負責人座談會。他指出，確保交通骨幹網絡、港口等有序運行，暢通國際國內物流，維護產業鏈供應鏈穩定。要加強形勢跟蹤研判，及時研究應對預案，根據需要研究採取更大力度的政策舉措。

據央視新聞，李克強指出，既要看到經濟總體運行在合理區間、擁有很強韌性，堅定信心，又要高度警惕國際國內環境一些超預期變化、經濟下行壓力進一步加大，正視和果斷應對新挑戰。

要統籌疫情防控和經濟社會發展，堅持穩字當頭、穩中求進，增強工作前瞻性，貫徹新發展理念，推動高質量發展，加大宏觀政策實施力度，穩住經濟基本盤，保障基本民生，深化改革開放，以穩就業、穩物價支撐經濟運行在合理區間。

李克強：政策要適時加力 研新預案 推動平台經濟健康持續發展

李克強指出，要增強緊迫感，抓緊落實中央經濟工作會議精神和政府工作報告舉措，退稅減稅降費、金融支持實體經濟、專項債發行使用、重點項目開工建設、支持企業穩崗等政策的實施，都要靠前安排和加快節奏，上半年要大頭落地，形成更多實物工作量。

要抓住關鍵，有力有效應對經濟運行面臨的突出矛盾。抓好春耕生產和農資保供穩價。保障電力煤炭等能源穩定供應，加快釋放國內先進煤炭產能。確保交通骨幹網絡、港口等有序運行，暢通國際國內物流，維護產業鏈供應鏈穩定。要加強形勢跟蹤研判，及時研究應對預案，根據需要研究採取更大力度的政策舉措。

疫情下物流受阻 發改委：為全面恢復物流營造寬鬆環境

大宗商品漲價導致中國3月通脹超預期 貨幣政策仍需加力

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道