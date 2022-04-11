鍾南山：加強免疫勢在必行 建議使用異種疫苗序貫接種

中科院院士鍾南山團隊通過實驗室分析，新冠疫苗第三針接種異種疫苗可增強效果。鍾南山認為，加強免疫勢在必行，建議使用異種疫苗作為序貫接種。

據「廣州新聞發佈」微信視頻號今日（11日）消息，鍾南山院士近日表示，「最近剛剛在《Nature medecine》上發表研究結果顯示，巴西很多老百姓打中國的疫苗，打兩針的（科興滅活）疫苗，對新冠病毒的感染起到55%的預防（作用），對重症起到82%的預防（作用）。在180天後，第三針接種mRNA疫苗，它的預防作用和對重症的預防作用，都有明顯的增加。加強免疫勢在必行。」

「根據在真實世界裏觀察的結果，三針滅活疫苗和三針mRNA疫苗，對奧密克戎重症發生率的結果是相似的。」鍾南山表示，「通過我們實驗室對疫苗免疫原性的分析，觀察其抗體的產生以及細胞免疫的能力，兩針滅活疫苗接種以後，使用一針的異種疫苗，不管是mRNA疫苗，或者是現在已經有的腺病毒疫苗，或者是國產已經有的亞單位蛋白疫苗，不管是哪一種，不要往同一種打，而是混打，其中中和抗體水平、特異性CD4水平的活性，都比三針的滅活疫苗高。」

鍾南山表示，「根據這個情況，我自己第三針打的是智飛的疫苗。所以根據我國動態清零的戰略，不單是要減少重症率和死亡率，同時要減少感染率，這樣才能夠達到動態清零的目標。所以從目前學術看法，異種疫苗作為序貫接種是比較可取的。當然，這需要更多的真實世界證實。」

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責任編輯：袁瑋婧