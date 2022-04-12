上海增逾2.3萬本土病例 分級管理首批封控逾1500萬人

內地新增24546宗本土感染，上海23342宗，較前一日逾2.6萬宗稍回落。國家衛健委指，上海疫情處於快速上升期，社區傳播未遏制，預計未來數日新增數字仍處高位。當地今日（12日）劃定分區分級差異化管理的首批名單，最嚴格的封控區逾萬個，涉逾1500萬人，管控區、防範區各涉178萬及480萬人。

（更新國家衛健委新聞發佈會內容）

國務院聯防聯控機制下午召開新聞發布會，衛健委官員指，自上月1日至本月11日，全國報告本土感染325303例，涉30省區市。隨著各地疫情防控措施的落實、落地，新發生疫情的地區快速有效處置，無形成新的規模性疫情。河北、江蘇、安徽、廣東等省疫情整體可控；吉林省疫情總體呈下降趨勢，已連續3日新增感染者降至千宗以下，但仍在高位；上海市連續8日報告新增感染者數超過1萬宗，社區傳播尚未有效遏制，且外溢多省多市，預計未來數日仍處於高位。

自11日起，上海全市按照封控區、管控區、防範區三類實施分區分級差異化防控管理，並於12日上午劃定第一批「三區」名單，其中封控區11135個，涉及人口數1501萬人；管控區2682個，涉及人口178萬人；防範區10323個，涉及人口480萬人。後續各區還將陸續公布下一批「三區」劃分具體名單。

會上公布針對防範區的新措施，所有防範區實行強化社會面管控，嚴格限制聚集、區內減少流動、非必要不外出，活動範圍以所在小區為主；確需外出的，不得流動到封控區和管控區。對防範區內人員，一周需開展2次抗原檢測；對在崗執勤的警察、快遞員、城市服務保障人員等人員，進行抗原加核酸檢測。如防範區內出現陽性感染者，則調整為封控區。對毗鄰地區有較多封控區、可能產生聚集性風險的防範區，各區可根據情況，強化措施提級管理。

衛健委官員強調，當前疫情在高位運行，波及範圍進一步擴大，防控正處於關鍵緊要時期，要繼續堅持「動態清零」總方針不動搖，堅定信心，更加堅決果斷，把各項防控措施落實到每一個環節。要以快制快，加快核酸檢測、方艙醫院建設、感染者收治，儘快阻斷社會面傳播。

有記者提問，是否可以在清零和「躺平」間選擇第3條道路，即允許病毒在低水平流行？中疾控專家指，中國過去兩年的措施證明「動態清零」符合中國的實際，而且是現階段中國及時控制新冠疫情的最佳選擇。「動態清零」即是每發生一宗疫情，用類似的方式就控制一宗，消滅一宗，這防控策略的應用非常成功。至於躺平，實際上是其他國家無奈的一種選擇，它經過多種嘗試以後，尋找不到一種理想的控制新冠策略，於是乾脆躺平。

此外，吉林省增171宗確診及598宗無症狀感染。廣東省增16宗確診及19宗無症狀感染，分布在廣州和佛山。

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責任編輯：尹航

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