【內地疫情】銀保監會要求金融機構 六方面支持貨運物流暢通

為統籌做好疫情防控和物流保通保暢工作，中國銀保監會要求金融機構，在加大資金支持、幫扶重點群體、提升服務效率等六方面，加強金融服務，保障產業鏈供應鏈安全穩定，助力打通制約國民經濟循環關鍵堵點，用心用力解決人民群眾「急難愁盼」問題。

一是加大資金支持。用好普惠小微貸款支持工具，將普惠型小微企業貸款適當向運輸企業和個體工商戶傾斜，主動跟進並有效滿足其融資需求，做好延期還本付息政策到期後相關貸款的接續轉換，避免出現行業性限貸、抽貸、斷貸。

二是幫扶重點群體。對於貨車司機因疫情影響償還汽車貸款暫時存在困難的，銀行業金融機構應視情合理給予展期或續貸安排，幫助渡過難關。

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三是提升服務效率。鼓勵銀行保險機構按市場化原則優化審批流程，對承擔疫情防控和應急運輸任務較重的交通運輸企業開辟綠色通道，提供靈活便捷服務。鼓勵銀行業金融機構在綜合考慮自身經營狀況和客戶還款能力基礎上，降低實際貸款利率，適當減少收費。

四是創新擔保方式。發揮動態監控數據作用，引導銀行業金融機構創新符合道路水路運輸企業特點的動產質押類貸款產品。鼓勵政府性融資擔保機構為符合條件的運輸企業提供融資增信支持，依法依約及時履行代償責任。

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五是加強保險保障。鼓勵保險公司針對貨車司機、快遞員等特殊崗位工作人群特點，開發意外傷害保險等產品。引導保險公司積極發展貨物運輸保險、道路貨物運輸承運人責任保險等財險產品，為物流業提供風險保障。

六是確保資金安全。督促銀行保險機構堅持服務實體經濟和防範金融風險並重，有效化解風險，防止金融資金被挪用、轉借或者改變用途。

稍早前，發改委表示，將積極協調有關部門，為全面恢復物流運行營造寬鬆環境。

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責任編輯：尹航

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