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內地3月汽車產銷下滑 新能源車產銷年增1.1倍

社會熱點 10:55 2022/04/12

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受疫情等多重負面因素的影響，2022年以來中國汽車工業的良好發展勢頭在3月被打斷。中國汽車工業協會（下稱：中汽協）昨日（11日）發布產銷情況顯示，3月，汽車產銷分別達到224.1萬輛和223.4萬輛，按年下降9.1%和11.7%，今年以來連續兩個月產銷同比增長的勢頭被打斷。

根據中汽協此前發布的數據，2022年1月和2月，汽車累計產銷按年增長分別高達8.8%和7.5%。受3月數據拖累，整個一季度，汽車累計產銷分別為648.4萬輛和650.9萬輛，按年增長2.0%和0.2%。

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據《財經》報道，中汽協常務副會長兼秘書長付炳鋒表示：雖然年初汽車產銷迎來開門紅，發展勢頭良好，但隨著一系列因素影響，包括動力電池原材料價格上漲、燃油價格上調、芯片供應短缺、國內疫情多點暴發等，給行業平穩、有序、健康發展帶來新問題、新挑戰，也將對全年銷量走勢乃至後續產業升級轉型的進程產生影響。

從細分市場來看，3月，新能源汽車依然維持增長，乘用車基本持平，商用車則依舊處於下行區間。

內地3月汽車產銷下滑 新能源車產銷年增1.1倍

中汽協數據顯示，3月，新能源汽車產銷分別達到46.5萬輛和48.4萬輛，按年增長均為1.1倍，市場占有率達到21.7%。一季度累計產銷129.3萬輛和125.7萬輛，按年增長均為1.4倍，市場占有率達到19.3%。

乘聯會認為，新能源汽車銷量環比均好於歷年3月。總體來看，雖然國內疫情仍然有本土散發病例，尤其是集中於深滬等新能源主銷的特大城市，但當時大部分地區相對溫和的防疫舉措，對居民出行和購車消費沒有明顯影響，對新能源車銷售有促進作用，總體訂單充足。

新能源汽車一枝獨秀 但汽車市場整體產銷下滑

3月，乘用車產銷188.1萬輛和186.4萬輛，按月增長22.4%和25.1%，按年下降0.1%和0.6%。一季度累計實現產銷549.9萬輛和554.5萬輛，按年增長11%和9%。

3月，商用車產銷36.0萬輛和37.0萬輛，按月增長29.2%和47.7%，按年下降38%和43.5%。整個一季度產銷98.5萬輛和96.5萬輛，按年下降29.7%和31.7%，降幅比1月至2月有所擴大。

展望4月，汽車產銷仍然面臨不確定的狀態。乘聯會指出，根據國家統計局的各省生產數據，上海和吉林省各占全國生產的11%左右，且上海部分企業的生產滿負荷運轉，因此4月核心地區的乘用車產銷會受到比較大的影響。由於汽車產業鏈長，協同要求高，核心生產和物流基地的停產輻射範圍更廣，4月的車市產銷壓力可能很大。

責任編輯：李冰琪

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