【上海疫情】上海部分商超、藥店、餐飲網點恢復經營（第二版）

上海全市實施分區分類差異化防控。市政府結合疫情防控和物資保障實際需要，在嚴格落實疫情防控措施的前提下，按照分類管理原則，要求在封控區和管控區，超市賣場、連鎖餐飲、藥店等商業網點應開盡開，關門不停業，線上下單，線下理貨，集訂集送。要求在防範區，有限允許商業網點恢復經營，按照預約、限流原則開展經營活動。

（第二版更新於12:40 新增放寬措施細節）

封控區和管控區建立保供「白名單」

據央視新聞，上海市政府已通知在封控區和管控區，超市賣場、連鎖餐飲、藥店等商業網點應開盡開，關門不停業，線上下單，線下理貨，集訂集送。要求在防範區，有限允許商業網點恢復經營，按照預約、限流原則開展經營活動。

上海今日的疫情防控工作新聞發布會上具體介紹：

對封控區和管控區：建立保供「白名單」，必備的超市賣場、便利店、藥店等網點中的非涉疫網點，憑保供企業證明向所在區商務主管部門提出申請，經審核後，由各區商務主管部門將網點「白名單」抄告各街鎮予以解封。

對防範區：除商場、超市、藥店等基本生活必須物資供應場所外，其他非必要商業場所的運營活動暫不恢復。大型連鎖餐飲企業逐步恢復營業，暫停堂食，實行線上訂餐、線下配送。

例如在松江區，區市場監管局已要求第二批85家零售藥店恢復營業。截至目前，松江全區共有119家零售藥店保供經營，覆蓋18個街鎮（開發區），保障市民用藥需求。

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松江區市場監管局副局長顧芙蓉表示，松江部分社區已封控接近一個月，市民生活物資需求從主副食品拓展到了日用品、藥品等，很多慢性病人家中服用藥物已吃完，急需補給。考慮到實際情況，決定繼續增加零售保供藥店，確保市民用藥可及。松江的7家肯德基門店也開始恢復營業，接單迎客。

另在全市16個行政區的不少餐飲、藥店、生鮮超市也已開門營業，目前多以網絡外送訂單為主。

根據統計，截至4月10日，幾個重點區的營業情況為：

浦東新區已有連鎖超市47家，綜合性超市66家，藥店318家營業。

黃浦區已有超市賣場12家，各大電商平台6家，線上藥店18家，提供實際服務。

靜安區有超市賣場28家、團餐配送企業85家、電商平台3家、應急藥房7家營業。

徐匯區有超市便利37家，餐飲42家，配餐服務1家，藥房27家。

閔行區有超市賣場19家（含華潤萬家、家樂福、盒馬等），電商平台9家（含美團、餓了麼、叮咚買菜等），團餐（全福速食、寶昌餐飲等）配送11家，應急藥房174家營業。

封控區實施「7天封閉管理+7天居家健康監測」，封閉管理期間足不出戶、服務上門。管控區居民可以走出家門，防範區居民可以走出小區大門。

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責任編輯：尹航

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