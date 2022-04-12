【上海疫情】上海部分商超、藥店、餐飲網點恢復經營（第二版）

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上海全市實施分區分類差異化防控。市政府結合疫情防控和物資保障實際需要，在嚴格落實疫情防控措施的前提下，按照分類管理原則，要求在封控區和管控區，超市賣場、連鎖餐飲、藥店等商業網點應開盡開，關門不停業，線上下單，線下理貨，集訂集送。要求在防範區，有限允許商業網點恢復經營，按照預約、限流原則開展經營活動。
（第二版更新於12:40 新增放寬措施細節）
封控區和管控區建立保供「白名單」
據央視新聞，上海市政府已通知在封控區和管控區，超市賣場、連鎖餐飲、藥店等商業網點應開盡開，關門不停業，線上下單，線下理貨，集訂集送。要求在防範區，有限允許商業網點恢復經營，按照預約、限流原則開展經營活動。
上海今日的疫情防控工作新聞發布會上具體介紹：
例如在松江區，區市場監管局已要求第二批85家零售藥店恢復營業。截至目前，松江全區共有119家零售藥店保供經營，覆蓋18個街鎮（開發區），保障市民用藥需求。
松江區市場監管局副局長顧芙蓉表示，松江部分社區已封控接近一個月，市民生活物資需求從主副食品拓展到了日用品、藥品等，很多慢性病人家中服用藥物已吃完，急需補給。考慮到實際情況，決定繼續增加零售保供藥店，確保市民用藥可及。松江的7家肯德基門店也開始恢復營業，接單迎客。
另在全市16個行政區的不少餐飲、藥店、生鮮超市也已開門營業，目前多以網絡外送訂單為主。
根據統計，截至4月10日，幾個重點區的營業情況為：
封控區實施「7天封閉管理+7天居家健康監測」，封閉管理期間足不出戶、服務上門。管控區居民可以走出家門，防範區居民可以走出小區大門。
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責任編輯：尹航