【上海疫情】超市賣場相關網點解封工作 將分區分類穩妥推進

上海全市實施分區分類差異化防控。結合疫情防控和生活物資保障實際需要，超市賣場相關網點解封工作將分區分類穩妥推進。在封控區和管控區，將建立保供「白名單」；在防範區，除商場、超市、藥店等基本生活必須物資供應場所外，其他非必要商業場所的運營活動暫不恢復。

封控區和管控區建立保供「白名單」

對於超市餐飲店最近會否恢復營業，上海今日的疫情防控工作新聞發布會上介紹，結合疫情防控和生活物資保障實際需要，本市超市賣場相關網點解封工作將分區分類穩妥推進，把嚴格落實疫情防控措施的生活物資供應節點、網點解封出來。

對封控區和管控區：建立保供「白名單」，必備的超市賣場、便利店、藥店等網點中的非涉疫網點，憑保供企業證明向所在區商務主管部門提出申請，經審核後，由各區商務主管部門將網點「白名單」抄告各街鎮予以解封。

對防範區：除商場、超市、藥店等基本生活必須物資供應場所外，其他非必要商業場所的運營活動暫不恢復。大型連鎖餐飲企業逐步恢復營業，暫停堂食，實行線上訂餐、線下配送。

封控區實施「7天封閉管理+7天居家健康監測」，封閉管理期間足不出戶、服務上門。管控區居民可以走出家門，防範區居民可以走出小區大門。

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發布會上介紹，對於封控區、管控區居民的生活物資保障，主要是以集採集配，保供套餐等方式為主。透過超市賣場、電商平台與社區對接，集中匯總居民消費需求，組織主副食品、生活用品等套餐供應。發布了封控區最後百米物資配送工作提示，做好生活物資配送。針對封控時間較長的小區，由百聯集團、光明集團等市屬國企兜底保障。

同時，鼓勵超市賣場等和郵政快遞、第三方物流合作，增強運力，將生活物資送到社區門口。針對老年人、婦嬰、殘疾人等特殊群體，建立應急特殊需求協調組，依托美團、餓了麽等「應急特殊」專用頻道，收集緊急求助信息，協調各區、各街鎮予以即使解決。

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責任編輯：尹航

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