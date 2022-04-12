  • 27°C
香港時間 : 2022412日 (二) 11:32
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【上海疫情】超市賣場相關網點解封工作 將分區分類穩妥推進

社會熱點 10:55 2022/04/12

分享：

分享：

上海全市實施分區分類差異化防控。結合疫情防控和生活物資保障實際需要，超市賣場相關網點解封工作將分區分類穩妥推進。在封控區和管控區，將建立保供「白名單」；在防範區，除商場、超市、藥店等基本生活必須物資供應場所外，其他非必要商業場所的運營活動暫不恢復。

封控區和管控區建立保供「白名單」

對於超市餐飲店最近會否恢復營業，上海今日的疫情防控工作新聞發布會上介紹，結合疫情防控和生活物資保障實際需要，本市超市賣場相關網點解封工作將分區分類穩妥推進，把嚴格落實疫情防控措施的生活物資供應節點、網點解封出來。

  • 對封控區和管控區：建立保供「白名單」，必備的超市賣場、便利店、藥店等網點中的非涉疫網點，憑保供企業證明向所在區商務主管部門提出申請，經審核後，由各區商務主管部門將網點「白名單」抄告各街鎮予以解封。
  • 對防範區：除商場、超市、藥店等基本生活必須物資供應場所外，其他非必要商業場所的運營活動暫不恢復。大型連鎖餐飲企業逐步恢復營業，暫停堂食，實行線上訂餐、線下配送。

封控區實施「7天封閉管理+7天居家健康監測」，封閉管理期間足不出戶、服務上門。管控區居民可以走出家門，防範區居民可以走出小區大門。

疫情下物流受阻 國務院：不得隨意限制貨運車輛和司乘人員通行（第二版）

上海解封有望？將公布封控區名單 管控及防範區居民可出門

發布會上介紹，對於封控區、管控區居民的生活物資保障，主要是以集採集配，保供套餐等方式為主。透過超市賣場、電商平台與社區對接，集中匯總居民消費需求，組織主副食品、生活用品等套餐供應。發布了封控區最後百米物資配送工作提示，做好生活物資配送。針對封控時間較長的小區，由百聯集團、光明集團等市屬國企兜底保障。

同時，鼓勵超市賣場等和郵政快遞、第三方物流合作，增強運力，將生活物資送到社區門口。針對老年人、婦嬰、殘疾人等特殊群體，建立應急特殊需求協調組，依托美團、餓了麽等「應急特殊」專用頻道，收集緊急求助信息，協調各區、各街鎮予以即使解決。

上海增逾2.3萬宗本土感染 較上一日回落但仍處高位

鍾南山：加強免疫勢在必行 建議使用異種疫苗序貫接種

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

開啟hket App，閱讀全文
服務 運輸 餐飲 上海 超市 疫情 商場

上一篇文章

內地3月汽車產銷下滑 新能源車產銷年增1.1倍

下一篇文章

上海增逾2.3萬宗本土感染 較上一日回落但仍處高位
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

網傳用生命探測儀查車輛藏人 上海回應：發生在外省市（第二版）
網傳用生命探測儀查車輛藏人 上海回應：發生在外省市（第二版）
「清零」與「躺平」之間有第三條路？上海專家這樣看
「清零」與「躺平」之間有第三條路？上海專家這樣看
經濟學家郎咸平母親上海就醫 核酸結果等4小時未出去世
經濟學家郎咸平母親上海就醫 核酸結果等4小時未出去世
鍾南山：加強免疫勢在必行 建議使用異種疫苗序貫接種
鍾南山：加強免疫勢在必行 建議使用異種疫苗序貫接種
上海增逾2.6萬宗感染再創新高 孫春蘭：盡量減少疫情對生產生活影響
上海增逾2.6萬宗感染再創新高 孫春蘭：盡量減少疫情對生產生活影響
【廣州疫情】部分區域分級防控 市民趕買菜 官方稱供應足
【廣州疫情】部分區域分級防控 市民趕買菜 官方稱供應足
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款