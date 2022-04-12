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【中國樓市】多地吹暖風 天津出公積金新政南京多區外地人可購房

經濟脈搏 11:41 2022/04/12

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內地樓市低迷，多地近日出台支持政策，從公積金新政到放鬆限購。天津重新印發公積金新政，父母可提取住房公積金支持子女購房；南京六合及溧水區外地戶籍均可直接購房。

天津父母住房公積金可幫子女購買首套住房

澎湃新聞報道，天津於近日發布《關於購買首套住房和保障性住房提取住房公積金有關問題的通知》。按照《通知》，職工在天津市購買首套住房和保障性住房的，除職工本人及配偶外，職工及配偶的雙方父母也可申請提取住房公積金。

此次重新印發《通知》是為支持年輕職工購買首套住房和保障性住房，職工及配偶雙方父母住房公積金賬戶有一定余額的，父母可通過提取住房公積金支持子女購房，幫助年輕職工解決基本住房問題。

5天5城放寬購房政策 內地樓市企穩可期？

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據悉，《通知》為政策到期後重新印發，政策內容不變。《通知》自2022年5月1日起施行，有效期5年。

內地樓市頻吹暖風

南京多區外地人可直接購房

據澎湃新聞報道，外地戶籍購房者，可在南京市六合區限制購買一套房，憑借戶口本、身份證，已婚家庭攜帶結婚證等證明，即可前往當地開具購房證明。

在此之前，外地戶籍購房人要在六合區繳納1年社保，以及開具工作證明才能開出購房證明。不過，外地人在六合區落戶門檻較低，外地人憑大專及以上學歷，只需居住證即可在當地落戶。

不過工作人員提醒，大廠和葛塘不在此次調整的範圍之內，由於大廠區域劃入江北新區，因此仍按照原購房政策執行。另外購買二套房，仍需滿足在當地落戶的條件。

早前據揚子晚報報道，溧水當地房管部門工作人員表示，近期購房政策確實有了變化，外地戶籍的帶身份證到窗口去，只要系統可以通過，就能開到首套房證明。

隨著這次六合區的加入，南京已有兩個遠郊區域對外地戶籍購房者，調整了購房限制。

有業內人士分析，六合、溧水降低外地戶籍購房門檻，是對目前南京樓市政策調整可能性的嘗試：「先從今年低谷行情的區域調整，看是否會由此帶來市場反彈。」

值得注意的是，六合和溧水，均屬於距離南京主城較遠的板塊，從歷年的調控政策嚴格程度來看，均低於主城板塊。

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湖北又有四地房貸利率下調

此外，繼湖北襄陽、十堰、孝感、荊州等地之後，湖北又有咸寧、荊門、黃石、宜昌等四地下調了房貸利率，下調最多的達到56個基點。其中黃石下調首套房貸利率最低至5.2%，二套房貸利率最低至5.4%，分別下降56個和53個基點。

責任編輯：李冰琪

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